임현주 아나운서, 13년 만에 MBC 떠난다…"회사 밖 세계 탐험하고파"

임현주 아나운서. 출처=임현주 SNS

임현주 아나운서가 약 13년 간 몸담았던 MBC를 떠난다.

임현주는 16일 자신의 사회관계망서비스를 통해 "2013년 3월에 입사해 13년 8개월간 재직한 회사를 떠나기까지 적지 않은 시간 고민했다. 조직의 일원으로 오랜 시간 많은 것을 경험했으니 이제는 회사 밖의 세계를, 내 안의 미지의 가능성을 탐험해보자 결심했다"며 이같이 밝혔다.

이어 "결심하기까지는 많은 용기가 필요했는데 마음이 이끄는 대로 가보자고 결정하고 나니 막상 무엇을 그리 두려워했나 싶다"고 털어놨다.

그러면서 "아나운서로서 진행자로서 너무나 잘하고 싶었고 그 갈증이 풀리지 않던 날들에 썼던 기록들과 오래도록 간직해온 각종 현장의 대본들, 그 시간들이 앞으로의 저를 지탱해주리라 생각한다"며 "마지막까지 따뜻함을 안겨준 동료들에게 고맙다"고 전했다.

끝으로 임현주는 "어디에서든 계속해서 마이크 앞에 서고자 한다. 새로운 만남과 제안에도 열려 있다. 동시에 마음속에 품어온 도전도 하나씩 해보려 한다"고 새로운 시작을 알렸다.

임현주는 2013년 MBC에 입사해 뉴스 등 다양한 프로그램을 통해 활약했다. 2023년에는 영국 출신 작가 다니엘 튜더와 결혼해 같은 해 10월 첫 딸을, 지난해 2월 둘째 딸을 출산했다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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