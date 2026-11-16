국경 넘는 대학농구… 연세-고려-건국대, 아시아 무대 도전장

사진=스포츠월드 김종원 기자

대학농구 진검승부, 이젠 캠퍼스를 넘어 국경까지 넘는다. 연세대와 고려대, 건국대가 아시아 강호들에게 도전장을 던졌다

세 대학은 16일 서울 강남구 호텔 뉴브서 열린 2026∼2027 아시아대학농구리그(AUBL) 미디어데이에 참석해 새 시즌 각오를 밝혔다. 지난해 출범한 AUBL은 올 시즌 처음으로 국가 간 홈앤어웨이 방식을 도입한다. 11개 국가·지역에서 18개 대학이 참가해 총 54경기를 치른다.

한국에서는 연세대와 고려대, 건국대가 나선다. 이들이 속한 동부 컨퍼런스는 12개 팀이 3개 팀씩 4개 조로 나뉘어 홈과 원정을 오가며 맞붙는다. 남부 컨퍼런스 6개 팀은 내년 4월 베트남 하노이에서 별도 대회를 치른다. 동부 9개 팀과 남부 3개 팀이 내년 8월 챔피언십에 진출해 우승을 다툰다.

첫 주자는 연세대다. 오는 22일 안산 상록수 김연경체육관서 디펜딩 챔피언 상하이교통대(중국)와 개막전을 치른다. 강행군이 기다린다. 24일엔 중국 대학농구 강호 칭화대와 맞붙는다. 조동현 연세대 감독은 “(첫 경기가) 한국에서 열리는 만큼 팬들에게 좋은 경기를 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 각오를 밝혔다.

사진=AUBL 제공

변수는 신인 드래프트다. 오는 20일 남자프로농구(KBL) 신인선수 드래프트가 열리는 만큼 일부 선수의 출전 여부가 불투명하기 때문이다. 조 감독은 “연세대의 최정예 멤버로 나가고 싶은 마음이 간절하다”면서도 “드래프트가 끝나야 어떤 결정이 나올지 알 수 있을 것 같다”고 설명했다. 드래프트에 참가하는 주장 이채형 역시 “구단에서 허락해 준다면 꼭 대회에 참여하고 싶다”고 말했다.

고려대는 29일 일본 와세다대와 원정경기로 출발한다. 지난 8월 AUBL 8강에서 와세다대에 패했던 만큼 설욕의 기회다. 주희정 고려대 감독은 승부 못지않게 선수들의 성장에 무게를 뒀다.

그는 “우리가 무엇을 보여주기보다 선수들이 배운다는 데 중점을 두고 있다”며 “지난 대회의 아쉬움을 뒤로하고 이번에는 우승할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 힘줘 말했다. 부주장 양종윤은 해외 팀들의 빠른 경기 템포와 신체적 강점을 언급하며 국제무대 경험의 중요성을 짚었다.

건국대도 12월 중국 원정으로 도전을 시작한다. 황준삼 건국대 감독은 “중국 팀들은 신장이 크다. 선수들에게 많은 도움이 된다”며 “원정에서 1승1패를 목표로 준비하고 있다”고 밝혔다. 주장 백경은 팀의 강점인 수비를 앞세웠다. 그는 “중국 팀들은 신장도 크고 스피드도 좋다. 강한 수비와 리바운드, 속공에서 승부를 보겠다”고 다짐했다.

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역삼동=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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