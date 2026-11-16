우승 문턱서 또 멈췄지만… ‘10번째 준우승’ 최혜진 “값진 경험으로 삼겠다”

최혜진이 16일 미국 플로리다주 벨에어의 펠리컨 골프클럽에서 열린 LPGA 투어 디 안니카 드리븐 바이 게인브리지 앳 펠리컨 최종 라운드 4번 홀에서 티샷하고 있다. 사진=AP/뉴시스

“이번 대회를 또 하나의 경험으로 삼겠습니다.”

데뷔 첫 승 기회를 또다시 놓쳤다. 그래도 물러서지 않는다. 최혜진(롯데)이 다음 도전을 향해 굳은 각오를 내비쳤다.

최혜진은 16일 미국 플로리다주 벨에어의 펠리컨 골프 클럽(파70)에서 끝난 미국여자프로골프(LPGA) 투어 디 안니카 드리븐 바이 게인브리지 앳 펠리컨(총상금 325만 달러·약 43억)에서 최종 합계 14언더파 266타로 2위에 올랐다. LPGA 투어 개인 통산 10번째 준우승이다.

첫 우승의 꿈. 이번에도 놓쳤다. 최혜진은 2022년 투어 데뷔 이후 이번 대회까지 127개 대회에서 준우승 7번을 차지했다. 지난달 뷰익 LPGA 상하이와 BMW 레이디스 챔피언십에서 2주 연속 2위에 오르는 등 올해만 4번 준우승했다. 아마추어 신분이었던 2015년부터 따지면 151개 대회에 출전해 준우승이 10번이다.

LPGA 투어와 스포츠 데이터 전문업체 ‘엘리아스 스포츠’에 따르면 최혜진은 1981년 집계가 시작된 이후 LPGA 투어에서 우승 없이 준우승 10번을 기록한 최초의 선수다. 1970년대까지 범위를 넓히면 1973년 데뷔한 로라 보(미국)가 준우승만 10번 기록한 뒤 우승 없이 은퇴한 바 있다.

불명예일수도 있는 기록, 담담히 다음을 기약한다. 최혜진은 대회를 마친 뒤 “그냥 매우 아쉽다”면서도 “이번 대회를 또 하나의 경험으로 삼겠다”고 말했다.

뒷심이 아쉬웠다. 최혜진은 이날 11번 홀(파4)까지 버디 4개를 잡으며 단독 선두로 올라섰다. 하지만 13번 홀(파4)에서 스리 퍼트 보기를 범하며 흔들렸고 15번 홀(파3)에서도 보기를 기록하면서 린디 덩컨(16언더파 264타·미국)에게 두 타 차 우승을 내줬다.

다시 우승을 향해 출격한다. 오는 19일 개막하는 시즌 최종전 CME그룹 투어 챔피언십에 출격한다. 그는 “투어 챔피언십 코스 잔디가 까다로운 편인데 이곳에서 경험이 쌓인 것 같다”며 “경기가 안 풀릴 때 마음가짐을 어떻게 하면 좋을지 생각하면서 대회를 준비하겠다"고 밝혔다.

이날 우승을 차지한 덩컨의 스토리가 최혜진에게 동기부여가 될 수 있다. 2014년 LPGA 투어에 데뷔한 덩컨은 222번째 출전 대회에서 생애 첫 우승을 달성했다. 12년 만에 누린 감격이다. 최혜진의 도전도 현재진행형이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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