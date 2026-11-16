앤더블, 'MMA 2026' 글로벌 라이징 아티스트상 수상 "기대에 부응할 것"

앤더블. 출처=YH엔터테인먼트, 'MMA 2026' 화면 캡처

그룹 앤더블(AND2BLE)이 글로벌 대세로 우뚝 섰다.

앤더블은 15일 서울 구로구 고척스카이돔에서 진행된 '2026 멜론 뮤직 어워드(MMA 2026)'에서 '글로벌 라이징 아티스트'상을 수상했다.

앤더블은 "'MMA 2026'에서 무대를 할 수 있는 것만으로도 너무 영광인데 이렇게 큰 상까지 주셔서 감사드린다. 저희를 위해 밤낮 없이 함께해 주시는 분들, 그리고 이 상을 함께 만든 앤클로(팬덤명)에게도 감사드린다. 앞으로도 앤클로의 기대에 부응하는 아티스트가 될 수 있도록 열심히 노력하겠다"는 소감을 전했다.

출처=YH엔터테인먼트, 'MMA 2026' 화면 캡처

이날 앤더블의 화려한 무대는 'MMA 2026'의 분위기를 더욱 뜨겁게 달궜다. 먼저 장하오의 인트로 퍼포먼스로 시작된 무대는 네 멤버의 에너지 넘치는 퍼포먼스로 이어졌다. 이어 미니 2집 '시퀀스 투: 어트랙션(Sequence 02: Attraction)'의 타이틀곡 '프렌치 키싱(French Kissing)', '큐리어스(Curious)' 록 버전 등을 선보이며 열기를 더했다.

앤더블은 오는 12월 4~6일 사흘간 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 팬콘 '2026 AND2BLE FAN-CON 윈터 인사이드(W!nter inside)'를 열고 팬들과 만난다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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