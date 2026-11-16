한성모터스, 11월 ‘가을맞이 전시장 방문·시승 캠페인’ 진행

한성모터스 가을맞이 전시장 방문·시승 캠페인 이미지. 한성모터스 제공

메르세데스-벤츠 공식 파트너사 한성모터스가 가을철 드라이빙 시즌을 맞아 전시장 방문 및 시승 고객에게 다양한 기프트를 증정하는 ‘가을맞이 전시장 방문 상담 & 시승 캠페인’을 오는 30일까지 진행한다.

이번 캠페인은 벤츠 차량에 관심 있는 고객들이 전시장을 방문해 다양한 모델을 직접 살펴보고, 시승을 통해 차량의 매력을 경험할 수 있도록 마련됐다. 전시장 방문 및 견적 상담부터 시승까지 고객의 참여 방식과 방문 일정에 따라 차별화된 혜택을 제공한다.

부산과 전남 지역 고객들이 가까운 전시장에서 차량 상담과 시승을 경험할 수 있도록 한성모터스 남천, 부산 북구, 순천, 사상 등 총 4개 전시장에서 캠페인을 운영하고 있다.

먼저 캠페인 기간 전시장을 방문해 차량 견적 상담을 진행한 고객에게는 메르세데스-벤츠 파우치를 증정한다. 차량 구매를 고려하는 고객들이 전문적인 상담을 통해 자신에게 적합한 모델을 살펴보고, 특별한 기프트 혜택까지 누릴 수 있도록 구성했다.

시승 고객을 위한 혜택도 마련했다. 평일에 차량 상담과 시승을 진행한 고객에게는 메르세데스-벤츠 머그컵 세트를, 주말에 상담과 시승을 완료한 고객에게는 메르세데스-벤츠 패커블 보스턴백을 증정한다.

배규환 한성모터스 대표는 “이번 캠페인이 고객들이 메르세데스-벤츠의 차별화된 주행 성능과 승차감을 직접 경험하고, 자신에게 맞는 차량을 발견하는 기회가 되길 바란다”며, “앞으로도 고객의 라이프스타일에 맞춘 전문적인 상담과 다양한 고객 맞춤형 프로그램을 통해 차별화된 브랜드 경험을 제공하고 고객과의 접점을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

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