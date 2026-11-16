체육공단, 어린이 체육시설 안전 관리 우수 사례 선정

사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 ‘2026년 안전 안심 체육시설 우수 사례 발표대회’를 열었다.

이번 행사는 지난 14일 서울올림픽파크텔에서 열렸다. 유아·어린이 체육시설의 안전 관리 우수 사례 발굴을 통해 현장의 안전 관리 강화 경험을 다른 시설과 공유하고자 마련됐다. 올해 ‘안전 안심 체육시설’ 사업에 참여한 시설 중 서류심사를 통과한 7개 체육시설이 본선 무대에 올랐다.

본선에 진출한 시설들은 각자의 위험 요소 발굴과 개선, 위험성 평가 실천, 안전사고 예방, 이용자 및 학부모 참여 등 안전 관리 사례를 소개했다. 4인의 안전 전문가는 현장 발표를 바탕으로 아이디어의 적절성과 창의성, 운영자의 실천 노력, 확산 가능성 등을 종합적으로 고려해 평가했다.

사진=국민체육진흥공단 제공

‘명지국제더샵 제일합기도’가 시설 점검, 위생 관리, 재난 대비 안전교육 등의 사례 발표로 ‘올해의 체육시설’로 선정됐다. 최우수상은 ‘별하금오합기도 금오점’과 ‘서린태권도장’이, 우수상은 ‘용인대온담태권도장’, ‘㈜아이풀 동탄점’이 수상했으며, ‘고고스윔’과 ‘별하 가람합기월드’는 장려상을 받았다. 각 시설에는 상장과 함께 총 400만 원에 달하는 온누리상품권이 전달됐다.

체육공단 관계자는 “아이들이 안전하게 운동할 수 있는 환경은 꾸준한 현장의 관심에서 시작된다”며 “안전한 체육시설을 위해 노력해 준 모든 시설에 감사드리며, 이번 우수 사례가 더 많은 시설로 확산할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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