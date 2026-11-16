이동욱호, 첫 실전 나선다…“일종의 모의고사”

사진=롯데자이언츠 제공

“(경기는) 만날 TV로 봤는데(웃음).”

이동욱호가 첫 실전을 치른다. 롯데는 16일 일본 미야자키 소켄에서 한화와 연습경기를 치른다. 지난 4일부터 마무리캠프를 진행하고 있는 상황. 이 감독은 “연수 등으로 늦게 합류한 친구들보다는, 처음부터 참여한 선수 위주로 라인업을 짰다”면서 “긴 시간은 아니지만 9일 정도 훈련했다. 연습경기니까 그동안 해왔던 것들을 시험해보는 차원”이라고 설명했다.

이 감독은 지난 10월 롯데의 새 수장으로 부임했다. 새로운 색깔을 입히고 있는 만큼, 이번 연습경기는 선수단 면면을 좀 더 면밀히 파악할 수 있는 시간이 될 듯하다. 이 감독은 “(그간) TV로만 보던 선수들 아닌가”라면서 “선수 각각의 장점이 무엇인지, 우리가 설정한 방향성에 잘 부합하고 있는지, 실전에서 잘 녹일 수 있는지 확인해보려고 한다”고 미소를 지었다.

이번 캠프서 롯데는 수비 강화에 초점을 두고 있다. 이번 연습경기에서도 중요 체크 포인트다. 한태양이 유격수로 나서는 것이 대표적이다. 과거 주로 2루수로만 뛰었지만, 유격수, 3루수로도 훈련 중이다. 이 감독은 “어렵다는 얘기를 많이 들었는데, 실제로 보려 한다. 문제가 있다면 보완하고, 잘하면 기회의 폭을 더 넓혀줘야 한다고 생각한다”고 고개를 끄덕였다.

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연습경기라고 마냥 가볍게만 볼 순 없다. 신예들에겐 자신의 이름을 어필할 수 있는 찬스이기도 하다. 2027 신인 가운데 배종윤(2라운드), 임성준(5라운드)이 나선다. 이 감독은 “마무리 캠프에서 연습경기 두 경기 정도 잡아 놨다. 곧 스프링캠프 명단도 짜야 하지 않나. 어떤 선수들을 포함시킬지, 어떻게 보면 신인들에겐 일종의 모의고사 개념”이라고 귀띔했다.

이날 롯데의 선발투수는 박세진이다. 이후 김기준, 송재영, 이승헌, 구승민, 윤성빈, 정우준 등이 나설 예정이다. 박세진, 김기준은 2이닝 정도 던질 듯하다. 단, 1이닝 투구 수 30개 제한을 걸었다. 아웃카운트 3개를 잡지 못했다 해도 30개가 넘어가면 해당 이닝을 종료한다. 선발 라인업은 한태양(유격수)-박찬형(3루수)-나승엽(1루수)-조세진(우익수)-유제모(중견수)-배종윤(좌익수)-박건우(포수)-이지훈(2루수)-임성준(지명타자) 순이다.

미야자키(일본)=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

미야자키(일본)=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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