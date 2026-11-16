‘문무’ 이익준, 장혁 동생 연정토로 등장…충직함과 잔혹함 오가는 연기 선봬

이미지=KBS2 대하드라마 '문무' 캡처

배우 이익준이 KBS2 대하드라마 ‘문무’에서 연개소문의 오른팔 연정토 역을 맡아 극과 극을 오가는 연기를 선보였다고 16일 밝혔다.

이익준은 ‘문무’ 1·2화에서 연개소문(장혁 분)의 친동생이자 충실한 조력자인 연정토로 등장했다. 대신들에게 술을 권하고 조카들을 챙기는 다정한 모습과 정변의 선봉에서 칼을 휘두르는 냉혹한 무장의 면모를 오가며 캐릭터의 대비되는 성격을 그려냈다.

1화에서 연정토는 대신들에게 술을 권하며 좌중의 분위기를 누그러뜨리고 연개소문의 세 아들을 살뜰히 돌보는 친근한 삼촌의 모습을 보였다. 그러나 2화에서는 정변이 시작되자 형의 뜻에 따라 동부군을 이끌고 거침없이 칼을 휘두르며 잔혹한 본성을 드러냈다. 가족을 대할 때의 부드러운 태도와 정변에 나선 뒤의 냉정한 행동은 같은 인물에게서 나타나는 상반된 감정을 부각했다.

황후와 태자에게 칼을 겨누고 무자비하게 시해하는 장면은 연정토의 잔혹함이 드러나는 대목이었다. 이익준은 망설임 없는 움직임과 섬뜩한 표정으로 인물의 변화를 표현했다. 특히 영류왕이 지켜보는 앞에서 태자를 살해하면서도 상황을 즐기는 듯한 표정을 짓는 모습으로 정변의 참혹함을 더욱 실감 나게 전달했다.

장혁이 연개소문의 광기 어린 결단과 폭주를 연기로 풀어냈다면, 이익준은 이를 실행에 옮기는 연정토로서 형의 권력 장악을 뒷받침하는 역할을 수행했다. 두 인물이 각각 결단과 실행을 담당하는 구도는 형제의 관계를 설명하는 동시에 정변이 전개되는 과정에도 무게를 더했다.

이익준은 “연정토는 자신의 손에 피를 묻히면서도 형의 길이 곧 자신의 길이며 그것만이 고구려를 지키는 길이라고 믿는 인물로 접근했다. 다른 이들에게는 잔혹하게 보이는 행동도 본인에게는 신념을 지키기 위한 우직한 선택이었을 것”이라고 밝혔다.

이어 “연개소문과 연정토 형제가 악역처럼 보일 수 있지만 그 출발점에는 나라를 지키겠다는 대의가 있다고 생각한다. 그 신념이 잔혹한 행동으로 이어지는 모순과 인물의 고민을 함께 담아내고자 했다”고 전했다.

2회에서는 연개소문의 회유에도 뜻을 굽히지 않은 영류왕이 끝내 시해되고 연개소문이 권력을 장악하는 과정이 본격적으로 펼쳐졌다. 연개소문이 대막리지에 오르고 연정토 역시 장군의 지위를 얻게 되면서 정변 이후의 권력 구도에도 새로운 국면이 마련됐다.

연개소문의 곁에서 정변을 주도한 연정토가 향후 권력 다툼 속에서 어떠한 행보를 보일지도 관전 요소로 꼽힌다. 형을 향한 충성과 자신만의 신념을 바탕으로 움직이는 인물인 만큼 이후 상황에 따라 그 선택이 어떻게 달라질지도 지켜볼 부분이다. 다정함과 잔혹함을 넘나드는 연기로 첫 등장부터 강한 인상을 남긴 이익준이 앞으로 보여줄 연기에도 기대가 모인다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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