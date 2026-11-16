[AI와 방송의 동행] “피할 수 없는 대세 된 AI…경쟁력 갖추려면 활용법 적극 연구해야”

대규모 전쟁 상황이 담긴 KBS1 대하드라마 '문무' 예고편

생성형 인공지능(AI)이 드라마 제작 현장에 빠르게 스며들면서 방송 제작의 방식과 환경을 바꾸고 있다.

제작비 절감과 창작 영역 확대에 대한 기대가 커지는 한편 제작 인력의 일자리 감소 등 해결해야 할 과제도 적지 않다. 해외에서도 AI 활용이 본격화하는 상황에서 국내 방송산업이 변화에 어떻게 대응하고 경쟁력을 확보할지가 중요한 과제로 떠오르고 있다.

하재근 대중문화평론가는 16일 AI 기술의 빠른 발전으로 드라마 제작 현장에서도 활용 범위가 더욱 넓어질 것이라고 내다봤다. 하 평론가는 “과거에는 손가락 등이 이상하게 표현되는 등 어색한 부분이 많아 업무용으로 활용하기 어려웠지만 최근에는 사람의 형태나 움직임이 굉장히 자연스럽게 재현되고 사물도 정교하게 묘사되고 있다”며 “이제는 드라마 같은 콘텐츠에서 보조적으로 AI 영상을 활용해도 이질감이 크지 않은 수준이 됐다”고 짚었다.

최근에는 AI 활용 영상의 완성도가 높아지면서 제작비가 많이 드는 장면을 AI로 구현하는 것이 현실적인 대안으로 떠오르고 있다. 하 평론가는 “제작비가 많이 들어가는 장면을 AI로 구현하면 비용을 대폭 절감할 수 있기 때문에 활용이 늘어날 수밖에 없다”며 “앞으로 기술이 더욱 정교해지고 제작자가 영상의 세부적인 부분까지 통제할 수 있게 되면 의도에 맞는 영상을 만드는 것도 가능해질 것”이라고 전망했다. 그러면서 “지금은 시작 단계에 불과하며 시간이 흐를수록 영상 제작에서 AI가 차지하는 비중이 굉장히 커질 것”이라고 강조했다.

다만 AI 기술의 확산이 기존 방송 제작 생태계에 미칠 부정적인 영향에 대한 우려도 적지 않은 상황이다. AI 활용이 확대되면 기존 방송 제작 인력의 역할도 달라져 영상 편집이나 시각효과(VFX), 미술 등 일부 직군에서 일자리가 줄어들 것으로 전망된다. 하 평론가는 “AI로 인물을 생성하는 과정에서 누군가의 초상권을 침해할 가능성도 있다”며 “누구나 AI를 활용해 영상을 제작하게 되면 기존 영상 산업계의 생태계가 무너질 수도 있다는 점이 근본적으로 우려되는 부분”이라고 말했다.

향후 국내 방송산업의 글로벌 경쟁력을 확보하기 위해서는 AI 기술을 적극적으로 활용하는 동시에 그에 따른 부작용을 최소화하기 위한 사회적 논의가 필요하다. AI 기술이 빠르게 발전하면서 영상 제작에서 활용이 불가피해진 만큼 국내 제작사들도 관련 기술과 활용법을 익히는 데 적극적으로 나서야 한다.

하 평론가는 “AI는 이제 피할 수 없는 대세가 됐다”며 “기술이 점점 정교해지면 제작비 절감의 관점에서 쓰지 않을 수 없는 도구가 될 것이기 때문에 국내 제작사들도 AI 활용법을 적극적으로 연구해 나갈 필요가 있다”고 말했다. 이어 “그 과정에서 인간이 피해를 보는 문제를 어떻게 해결할 것인지는 이제 막 시작하는 단계인 만큼 아직 정답이 없는 상황”이라며 “영상 제작만의 문제가 아니라 모든 영역에서 나타날 수 있는 문제인 만큼 정치권과 언론을 비롯해 사회적으로 많은 논의와 고민이 필요하다”고 덧붙였다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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