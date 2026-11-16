AI로 방송 만드는 시대…정부 지원, 어디까지 왔나

정부도 방송 제작 현장의 인공지능(AI) 전환에 속도를 내고 있다. 단순한 제작비 지원에 그치지 않고 AI 학습용 데이터 구축부터 연구개발(R&D), 콘텐츠 제작과 해외 진출까지 방송미디어 산업 전반의 AI 전환(AX)을 지원하는 방향으로 정책 범위를 넓히고 있다.

출발점은 데이터다. 정부는 국내 방송사가 약 70년간 축적한 300만 시간 분량의 방송영상을 AI 활용 데이터로 구축한다는 계획을 추진 중이다. 지난해에는 방송사가 보유한 200만 시간 이상의 원본 영상 가운데 약 4만 시간을 선별·가공해 최종 2만3113시간 규모의 AI 학습용 영상과 약 460만개의 데이터세트를 구축했다. 이 사업에는 총 200억원이 투입됐다.

뉴스와 드라마, 다큐멘터리 등 방송영상에는 언어와 음성, 인물의 행동, 이미지 등 복합적인 정보가 담겨 있어 AI 학습용 데이터로 활용 가치가 높다. 정부는 구축한 데이터를 방송콘텐츠 제작 효율을 높이는 AI 서비스 개발뿐 아니라 제조·의료·재난·교통 등 다른 산업의 AI 개발에도 활용할 수 있을 것으로 보고 있다.

기술 개발도 병행하고 있다. 방송미디어 연구개발 사업과 연계해 특수시각효과(VFX), 디지털 휴먼, 자동편집 등 국내 제작 환경에 필요한 AI 기술을 개발하고 방송사와 정보통신기술(ICT) 기업 간 협업도 확대하고 있다. 정부가 AI를 단순히 영상을 만들어내는 도구가 아니라 기획부터 제작, 전송과 시청까지 방송산업 전 과정의 생산성을 높이는 기술로 보고 있다는 의미다.

실제 콘텐츠 제작 지원도 진행 중이다. 방송미디어통신위원회와 한국방송통신전파진흥원(KCA)은 올해 2026년도 AI·디지털 기반 방송프로그램 제작지원 사업을 통해 총 72억원 규모의 지원 사업을 추진했다. 지난 3월 공모를 마감했으며 AI 기반 해외진출형 방송콘텐츠, AI 기반 공익형 방송콘텐츠, 다큐멘터리 해외진출(K-DOCS) 등 5개 분야에서 20편 안팎을 지원하는 내용이다.

지원 규모는 드라마 시리즈의 경우 작품당 최대 10억원, 비드라마 시리즈는 최대 4억원이다. 다큐멘터리 해외진출 분야는 작품당 최대 1억5000만원을 지원한다. 해외진출형과 공익형 콘텐츠는 지원금의 일정 비율을 AI·디지털 기술 활용 비용으로 편성하도록 해 생성형 AI 영상과 디지털 휴먼, AI 음성·자막 등의 실제 제작 활용도 유도했다.

지원 범위는 프로그램 제작에 머물지 않는다. 정부는 AI 더빙과 현지화 기술을 활용해 K-콘텐츠의 해외 유통을 지원하고, 해외 영상·콘텐츠 마켓 참가와 투자 유치 등 판로 개척도 연계하고 있다. AI를 이용해 제작 시간과 비용을 줄이는 동시에 해외 시청자에게 콘텐츠를 보다 빠르게 전달하는 구조를 만들겠다는 구상이다.

이 같은 정책 방향은 지난 11일 열린 2026 차세대 미디어 페스티벌에서도 다시 확인됐다. 방송미디어통신위원회와 한국방송통신전파진흥원이 공동 개최한 행사에는 방송사와 제작사, 학계·연구계·정부 관계자 등 400여명이 참석해 AI를 중심으로 재편되는 방송미디어 산업의 변화와 현장 적용 사례를 공유했다. 방미통위는 앞으로도 방송콘텐츠의 기획부터 유통까지 전 주기에 걸친 지원을 이어가겠다는 방침을 밝혔다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]