[SW인터뷰] 5년 만에 복귀, 그 이상의 의미…허문회 코치 “하늘이 준 기회”

사진=롯데자이언츠 제공

“하늘이 기회를 준 것 같아요.”

뛰어난 능력은 기본. 오랜 시간 탄탄하게 교류해 온 야구관이 있었다. 치열한 토론과 심도 있는 논의를 거듭하며 방향성을 확립해 왔다. 이제는 눈빛만 봐도 어떤 생각인지 알 수 있을 정도. 허문회 전 감독이 수석코치 겸 타격 어드바이저로 롯데에 복귀했다. 과거 수장으로 몸담았던 팀에, 심지어 마지막 기억이 좋지 않았던 터라 돌아오는 일이 쉽진 않았다. 그래도 이동욱 감독의 요청에 응했다. 허 코치는 “사실 두렵기도 했다. 그래도 이 유니폼을 한 번 더 입고 싶었다”고 말했다.

닮은 점이 많다. 둘 다 선수 시절 화려한 커리어를 쌓은 건 아니다. 그보단 지도자로서 존재감을 더 알렸다. 구단 사령탑에까지 올랐다. 특히 이 감독은 NC서 우승반지까지 꼈다. 꽃길만 걸은 것은 아니다. 나란히 시행착오를 겪기도 했다. 허 코치는 2021년 5월9일, 이 감독은 2022년 5월9일 자리서 물러났다. 더 간절하게 연구하고 또 고민했다. 허 코치는 “야구에 대해 정말 많은 이야기를 나누었다”며 “서로 잘 되기를 항상 빌었던 것 같다. 우리끼리 약속했던 부분도 있다“고 귀띔했다.

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처음부터 바라보는 지점이 같았던 건 아니다. 코치로 LG서 한솥밥 먹던 시절, 의견충돌도 많았다. 허 코치는 “돌이켜보면 그땐 좀 철부지였던 것 같다”고 끄덕였다. 다만, 그 시간이 마냥 무의미하진 않았다. 야구라는 하나의 주제 아래서 진심을 주고받았다. 허 코치는 “2013년이었던 것 같다. 이 감독이 야구 관련 책 하나는 주더라. 일본서 제작된 건데 생리학에 관한 것이었다”며 “이듬해 (내용 일부를) 적용했다. 그때부터 몸의 움직임에 대해 파악하게 된 듯하다”고 설명했다.

둘의 의기투합, 롯데에 새로운 색깔을 입히고자 한다. 이번 마무리캠프서 ‘루틴’, ‘자동화’를 강조하는 배경이다. 자신만의 패턴을 만들어, 몸이 자동으로 반응하는 수준까지 끌어올리는데 초점을 맞추고 있다. 무조건적으로 훈련양을 많이 가져가는 것만이 능사는 아니다. 한 가지 훈련을 하더라도 집중적으로, 완전히 이해하면서 하는 것이 중요하다. 허 코치는 “우리가 도와줄 수 있는 건 1% 정도다. 99%는 선수가 해내야 한다. 인내하고 동기부여를 주는 게 중요하다”고 목소리를 높였다.

실제로 변화의 조짐이 감지된다. 아직 많은 시간 호흡을 맞춘 것은 아니지만 긍정적 기류가 흐른다. 무엇보다 선수들이 적극적으로 움직이고 있다. ‘선수들이 좋아하더라’는 질문에 허 코치는 “선수들 모두 성공하고 싶어 하지 않나. 사실 강하게 다그칠 때도 많다. 그래도 몸의 움직임을 토대로 도움을 주다 보니 많이 찾는 것 같다”고 미소를 지었다. 그러면서 “선수마다 방향성을 잡는 것도, 습득 속도도 다르다. 이를 잡아주고 기다려주는 것이 지도자의 몫인 것 같다”고 고개를 끄덕였다.

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미야자키(일본)=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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