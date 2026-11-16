서수남, 세상 떠난 딸 생각에 눈물…"유골함 받고 가슴 미어져"

서수남. 출처=유튜브 채널 '새롭게 하소서' 화면 캡처

가수 서수남이 세상을 떠난 딸을 향한 그리운 마음을 드러냈다.



서수남은 16일 공개된 유튜브 채널 '새롭게하소서'에 출연해 가족에 대한 이야기를 꺼냈다.



그는 전처가 빚 17억원을 남기고 집을 나간 뒤 홀로 세 딸을 키웠다고 밝혔다. 서수남은 "아내가 집을 나가면서 아이들한테 준 상처가 더 컸다. 내가 받은 상처는 아무것도 아니었다"고 말했다.



미국에서 결혼한 큰딸은 남편과 별거하던 시기 한국에 머물렀다고 했다. 서수남은 "우리 집에 있었는데 내가 야단을 많이 쳤다. '부부가 싸우고 살 수도 있고 힘든 일이 있을 수도 있는데 인간이 사는 게 다 그렇다. 너도 힘들겠지만 참으라'면서 미국으로 빨리 가라 했다"고 회상했다.

하지만 얼마 후 병원에서 딸이 위독하다는 연락을 받았다고 밝혔다. 서수남은 서둘러 비행기 티켓을 예약했지만 다음 날 딸이 세상을 떠났다는 소식을 들었다고 전했다. 사인은 위출혈이었다.



서수남은 "인천공항에 유해가 왔다고 연락이 왔고 유골함을 받아 오는데 '차라리 내가 죽는 게 낫겠다. 이런 고통을 나한테 주나' 하는 생각에 가슴이 미어지더라"며 눈물을 보였다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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