현대차, 임직원 대상 ‘세이프티 컬처 위크’ 진행... “안전문화 확산”

현대자동차가 지난 11일 울산EV생산공장 비전홀에서 개최한 안전문화 캠페인 'H-안전골든벨' 행사에서 국내 생산공장(울산·전주·아산), 연구소, 국내사업본부, 본사 등 전 사업장에서 선발된 본선 진출자들이 안전 관련 문제를 풀며 안전의식을 높이고 있다. 현대차 제공

현대자동차는 2026년 하반기 전 사업장 안전 캠페인인 '세이프티 컬처 위크'를 지난 9일부터 13일까지 5일간 진행했다고 16일 밝혔다.

이번 행사는 현대차의 전사 안전보건관리를 총괄하는 최고안전보건책임본부(CSO) 주관으로 올해 상반기에 이어 국내 생산공장(울산·전주·아산), 연구소, 국내사업본부, 본사 등 전 사업장이 참여했다.

세이프티 컬처 위크는 임직원의 안전의식을 높이고 안전문화를 정착시키기 위한 현대차의 전사 안전 캠페인이다. 임직원이 스스로 안전의 주체가 되어 일상 속에서 안전을 실천하는 문화를 확산하는 것을 목표로 한다.

이번 행사는 ▲전사 안전 메시지 ▲경영층 리더십 활동 ▲H-안전골든벨 ▲현장별 맞춤형 활동 등 총 네 가지 방식으로 진행됐다. 전사 안전 메시지 활동으로는 끼임, 넘어짐, 건강관리 등 주제별 카드뉴스를 임직원 대상으로 발송하는 일일 안전캠페인을 진행했고, 현대차 안전 브랜드 '바로제로'의 가치를 담은 안전만화를 사내방송으로 방영했다.

경영층 리더십 활동으로는 지난 9일부터 13일까지 각 사업장의 사업부장이 직접 현장 안전점검에 나서 현장의 실질적인 위험을 제거하고 작업 환경 개선으로 이어가는 활동을 진행했다.

전사 참여형 프로그램으로는 '2026 H-안전골든벨'을 온·오프라인으로 병행해 진행했다. 온라인 예선을 거쳐 지난 11일에 열린 행사에는 최영일 CSO 대표이사가 직접 참석해 현장 안전문화 정착의 중요성을 강조했다.

현대차 관계자는 "세이프티 컬처 위크는 임직원 모두가 안전의 주체가 되어 함께 참여하고 실천하는 안전문화 확산의 장"이라며 "H-안전골든벨 등 참여형 프로그램을 통해 안전을 자연스럽게 체득하고, 일상에서 안전을 실천하는 기업문화가 뿌리내릴 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

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