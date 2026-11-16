K-독립애니메이션, 아시아 무대서 작품성 입증…이세은 감독 ‘경계’ 수상

‘제28회 디지콘6 아시아 본선 어워즈 참가 감독들이 단체사진을 찍고 있다. 한국콘텐츠진흥원 제공

한국 독립애니메이션이 일본에서 열린 아시아 국제 애니메이션 시상식에서 수상하며 작품 경쟁력을 인정받았다. 국내 창작자들의 해외 진출을 위한 현지 상영회와 업계 교류도 함께 진행되면서 K-애니메이션의 국제 무대 확장을 위한 기반이 마련됐다.

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 국내 독립애니메이션의 해외 진출을 돕기 위해 2026 디지콘6 아시아(DigiCon6 ASIA) 어워즈 본선 진출 지원과 한국 독립애니메이션 상영회 등 다양한 연계 사업을 추진했다고 16일 밝혔다.

디지콘6 아시아 어워즈는 일본 TBS 방송국이 주최하는 국제 단편 애니메이션 시상식으로, 아시아 각국의 작품들이 경쟁을 펼치는 행사다. 올해는 한국을 비롯해 인도네시아, 태국, 이란, 대만 등 13개국에서 예선을 통과한 39개 작품이 본선에 진출했다. 이 가운데 이세은 감독의 경계가 베스트 아트 아시아(Best Art Asia) 부문 수상작으로 선정됐다.

이 감독은 “작품에 특정한 메시지를 담기보다는 이를 통해 우리를 둘러싼 세계에 대해 다시 한번 생각해 볼 수 있으면 좋겠다”며 “앞으로도 꾸준히 작품 활동을 이어가겠다”고 소감을 전했다.

시상식에 앞서 지난 6일에는 일본 도쿄 공예대학 마이브리지시어터에서 한국 독립애니메이션 특별 상영회가 열렸다. 본선 진출작 3편을 포함해 국내 우수 독립애니메이션 총 5편이 현지 관객들에게 소개됐으며, 행사에는 약 80명이 참석했다. 작품 상영 이후에는 미즈에 미라이 감독(전 일본애니메이션협회장)이 진행을 맡아 감독과의 대화(GV)를 이어갔다.

콘진원은 이번 사업을 통해 국내 독립애니메이션을 해외 관객에게 소개하는 데 그치지 않고 현지 제작·유통 관계자와의 접점을 넓히는 데에도 의미를 두고 있다. 국제 시상식 참가와 작품 상영, 현지 관계자 교류를 연계해 국내 창작자들의 해외 진출 기회를 확대한다는 취지다.

김우택 한국콘텐츠진흥원 애니메이션산업팀장은 “한국 독립애니메이션은 뛰어난 작품성과 창의성을 바탕으로 해외 시장에서도 성장 가능성을 인정받고 있다”며 “앞으로 창작부터 유통, 해외 진출에 이르기까지 전 과정을 체계적으로 지원하고 글로벌 업계와의 협력도 강화해 K-애니메이션의 경쟁력을 높이겠다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]