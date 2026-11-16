변요한·티파니 영, 결혼 후 첫 공식석상…"너무 사랑스러워"

변요한, 티파니 영. 출처='2026 멜론뮤직어워드' 화면 캡처

배우 변요한과 소녀시대 티파니 영이 결혼 후 처음으로 공식석상에 나란히 등장했다.



두 사람은 15일 서울 구로구 고척스카이돔에서 진행된 '2026 멜론뮤직어워드'(MMA 2026) '올해의 아티스트' 부문 시상자로 함께 참석했다.

이날 변요한은 "저는 이번이 MMA 첫 참석인데, 우리 티파니씨는 이 무대에 섰던 적이 있더라"고 말했다. 티파니 영은 "2009년 제1회 멜론뮤직어워드에서 소녀시대 멤버들과 함께했던 잊지 못할 순간이 있었다"고 회상했다.

이에 변요한이 "그때 무려 6관왕을 차지하셨다더라"고 하자, 티파니 영은 손가락으로 브이(V) 포즈를 취하며 미소지었다. 이를 본 변요한은 "너무 사랑스러우셔서 제가 지금 리액션을 못 했다"고 말해 웃음을 자아냈다.

출처='2026 멜론뮤직어워드' 화면 캡처

또 변요한이 "소녀시대 20주년으로 알고 있는데 준비는 잘 돼가느냐"고 묻자, 티파니 영은 "열심히 준비 중"이라며 "너무 제 이야기만 하는 것 같다. 요한씨 이야기도 해달라"고 말했다. 변요한은 "티파니씨 이야기를 하는 것만으로도 만족한다"고 답해 환호를 불러모았다.

변요한과 티파니 영은 2024년 디즈니+ 시리즈 '삼식이 삼촌'을 통해 인연을 맺었으며, 올 2월 혼인신고를 마치고 법적 부부가 됐다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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