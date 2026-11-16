차인표 소설로 첫발 뗀 'K-프레스'…옥스퍼드서 한국 문학 세계화 시동

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K-컬처에 대한 세계적 관심이 문학으로 확장되는 가운데 영국 옥스퍼드에서 한국 문학의 해외 진출을 지원할 전문 출판 브랜드가 새롭게 문을 연다. 한국 작품을 영어로 번역해 현지 독자들에게 소개하는 전용 출판 창구가 마련되면서 한국 문학의 영어권 시장 진출에도 새로운 계기가 될 전망이다.

옥스퍼드대학교 한국학센터는 영국 현지 독립 출판사 옥스퍼드 이북스(Oxford Ebooks)와 한국 문학 전문 출판 브랜드 K-프레스(K-PRESS) 설립 및 운영을 위한 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

K-프레스는 한국 문학 작품을 영어로 번역하고 출간하는 데 초점을 맞춘 출판 임프린트다. 이번 브랜드 출범은 K-문학에 대한 국제적 관심이 높아지는 상황에서도 영어권 출판 시장에서 한국 작품을 접할 기회가 여전히 제한적이라는 문제의식에서 추진됐다. 특히 2024년 한강 작가의 노벨문학상 수상 이후 K-문학에 대한 관심이 확대됐지만, 영국 대형 서점의 한국 문학 서가는 여전히 협소하고 아동·청소년 문학 분야의 작품은 더욱 부족한 실정이다.

K-프레스의 작품 발굴과 작가 선정은 올해 봄 옥스퍼드대학교 내 한국학 연구를 총괄하기 위해 출범한 한국학센터가 담당한다. 현지 출판 시장에 대한 이해와 출판 역량을 갖춘 옥스퍼드 이북스는 출판 계약부터 도서 제작, 유통, 마케팅까지 실무 전반을 맡는다. 현지에서 20여 년간 출판 사업을 이어온 경험을 바탕으로 한국 문학 작품의 안정적인 영어권 진출을 지원한다는 계획이다.

첫 출간작으로는 배우이자 소설가인 차인표의 장편소설 언젠가 우리가 같은 별을 바라본다면의 영문판 마더 스타(Mother Star)를 선보인다.

마더 스타는 일제강점기 일본군 위안부 문제를 소재로 한 장편소설이다. 2009년 국내에서 잘가요 언덕이라는 제목으로 처음 출간됐으며, 2021년 언젠가 우리가 같은 별을 바라본다면으로 제목을 바꿔 재출간됐다. 2024년 옥스퍼드대가 한국 문학의 해외 진출 가능성을 모색하기 위해 처음 개최한 옥스퍼드 한국 문학 페스티벌에 소개되면서 주목받았다.

K-프레스는 이미 해외에 널리 알려진 작품에만 집중하지 않고, 국내외에서 상대적으로 덜 알려졌지만 성장 가능성이 있는 작가와 문학적 완성도를 갖춘 작품을 적극적으로 발굴할 방침이다. 한국 문학의 소재와 장르적 다양성을 영어권 독자들에게 전달하는 데 주력한다는 구상이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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