빅뱅 데뷔 20주년 전시, 전 세계 14개 도시로…글로벌 투어 돌입

크리에이티브멋(MUT) 제공

그룹 빅뱅(BIGBANG)의 데뷔 20주년을 기념하는 미디어 전시가 서울에서 거둔 흥행 성과를 발판 삼아 세계 각지의 팬들을 찾아간다. 당초 12개 도시로 예정됐던 투어 규모가 14개 도시로 확대되면서 글로벌 K-팝 팬들의 관심이 집중되고 있다.

전시를 주관하는 글로벌 콘텐츠 기업 크리에이티브멋은 코스모스 빅뱅 20주년 기념 미디어 전시(COSMOS)가 오는 18일 홍콩을 시작으로 호찌민, 상하이, 타이베이, 쿠알라룸푸르 등 전 세계 14개 도시에서 차례로 개최된다고 16일 밝혔다.

첫 개최지인 홍콩에서는 오는 18일부터 다음달 27일까지 복합쇼핑문화공간 페스티벌 워크에서 전시가 진행된다. 호찌민에서는 오는 21일부터 내년 1월3일까지 VPBank 플래그십에서 관람객을 맞이한다.

베트남에서의 흥행 기대감도 높다. 지난 10월 하노이 미딘 국립경기장에서 열린 빅뱅 월드투어 엑스엑스 : 코스모스(XX : COSMOS) 공연은 이틀간 약 9만명을 동원하며 현지 팬들의 뜨거운 호응을 얻었다. 이러한 인기가 이번 호찌민 전시로도 이어질지 주목된다.

YG엔터테인먼트가 주최하고 크리에이티브멋이 주관·제작하는 이번 전시는 빅뱅이 20년간 축적해 온 음악과 문화적 발자취를 비롯해 팬덤 V.I.P와 함께한 시간을 우주라는 콘셉트로 풀어낸 것이 특징이다. 과거와 현재, 미래를 관통하는 존재라는 의미를 담아 그룹의 음악적 여정과 팬들과의 추억을 입체적인 미디어 콘텐츠로 구현한다.

앞서 서울에서 열린 전시도 높은 관심을 모았다. 잠실에서 진행한 프리퀄 전시는 예매 개시 1초 만에 전석이 매진됐으며, 시청역과 을지로입구역 사이 지하 유휴공간을 활용한 복합문화공간 두두두 서울의 본전시까지 더해 누적 관람객 약 4만5000명을 기록했다.

해외 전시에서는 첨단 미디어 기술을 접목한 몰입형 콘텐츠를 통해 더욱 확장된 관람 경험을 제공할 예정이다. 공간 전체를 활용한 레이저 연출과 4면 미디어 파사드, AI 기반 메시지 및 음악 감상 공간인 AI 청음존 등이 마련된다. 신곡 BiiiG(빅)의 퍼포먼스를 생생하게 체험할 수 있는 독점 VR 콘텐츠와 5G 홀로그램 스테이지도 선보인다.

도시별로 차별화된 20주년 기념 한정판 상품을 판매하는 MD 스토어도 운영한다. 전시 관람을 넘어 빅뱅의 음악과 세계관을 다양한 방식으로 경험하고 소장할 수 있는 기회를 마련한다는 취지다.

김태환 크리에이티브멋 대표는 “서울 전시를 통해 확인한 글로벌 팬들의 관심과 성원에 힘입어 투어 규모를 기존 12개 도시에서 14개 도시로 확대했다”며 “빅뱅이 걸어온 20년의 역사를 세계 팬들과 나누고, K-팝 IP와 첨단 미디어 기술이 결합한 새로운 전시 문화를 글로벌 시장에 확산하겠다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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