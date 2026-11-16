미미미누, AI 부정행위 사태에 "수능 연기도 검토해야"

미미미누. 출처=유튜브 채널 '미미미누' 화면 캡처

입시 전문 유튜버 미미미누가 최근 세무사 시험에서 불거진 AI(인공지능) 부정행위 논란을 언급하며 교육당국에 대책 마련을 촉구했다.

미미미누는 15일 자신의 유튜브 채널 '미미미누'에 올린 영상을 통해 "일개 유튜버지만 수험생들이 가장 많은 채널이라 말씀을 올린다"며 "교육 당국에 2027 수능 응시자들을 대상으로 'AI 부정행위' 대책 마련에 대한 빠르고 구체적인 조치를 촉구한다"고 밝혔다.

그는 "AI 사용 부정 이슈가 도저히 수능 날에 해결이 안 될 것 같다는 불안감이 전체를 지배하고 있다"면서 "월요일까지 반드시 좀 더 구체적이고 명확한 대책들이 마련됐으면 좋겠다"고 말했다.

이어 "각종 증언에 따르면 옷 단추, 팔찌, 굉장히 극미하고 세밀하고 작은 기기들이 몸 어딘가에 장착되면 몸 어딘가에 장착되면 충분히 AI 기능 활용해 문제가 풀리고 기출 문제가 있는 건 단시간 내 정답이 나올 수밖에 없다"고 설명했다.

올해 수능을 연기하는 방안을 제안하기도 했다. 미미미누는 2017년 포항 지진과 2020년 코로나19로 수능이 연기된 사례를 들어 "연기가 될 수도 있고, 안 될 수도 있다. 법령상 일정 변경의 여지는 있다"며 "빠른 시일 내에 검토가 이뤄져야 한다"고 주장했다.

그러면서 "올해 수능이 연기될지 안될지는 모르겠다. 하지만 이 불안감을 조금 더 해소시킬 수 있는, 11월 15일 기준까지 공개된 대책보다는 조금 더 구체적인 절차를 발표해 주셨으면 하는 강력한 바람이 있다"고 덧붙였다.

교육 유튜버로 활동 중인 미미미누는 '서인영의 유행꼰대', '십오야 골든벨', '티처스3: 재수전쟁' 등 다수의 방송에 출연했다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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