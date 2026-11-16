46세 호나우지뉴, 11년 만에 그라운드 복귀… 3부 경기 출전해 45분 소화

사진=AP/뉴시스

브라질의 축구 스타 호나우지뉴(46)가 11년 만에 그라운드에서 복귀전을 치렀다.

호나우지뉴는 16일 이탈리아 라벤나의 브루노 베넬리 경기장에서 끝난 2026∼2027 이탈리아 세리에C(3부) 포를리와 경기에서 홈팀 라벤나FC 선수로 선발 출전해 결승골에 기여하며 팀의 2-0 승리를 이끌었다.

호나우지뉴의 공식전 출전은 2025년 9월 이후 11년 만이다. 호나우지뉴는 당시 플루미넨시(브라질) 소속으로 경기를 치렀고 2018년 공식 은퇴를 선언했다. 호나우지뉴는 지난 6월 라벤나와 계약했다. 구단 지분도 샀다.

그는 FC바르셀로나(스페인), AC밀란(이탈리아) 등 빅클럽에서 뛰었다. 2002 한일 월드컵에서 브라질의 우승에 기여했다. 2005년에는 세계 최고의 축구선수에게 주는 발롱도르를 수상했다. 프로 무대에서 266골, A매치 33골 등을 기록했다.

호나우지뉴는 이날 등번호 10이 새겨진 라벤나 유니폼을 입고 전반 45분을 소화했다. 공격포인트는 없었다. 하지만 전반 36분 줄리오 도나티의 선제 결승 골에 기여했다.

호나우지뉴는 전반전이 끝난 뒤 경기장 그라운드를 한 바퀴 돌며 팬들에게 손을 흔들어 인사했다. 관중들은 자리에서 일어나 그에게 박수를 보냈다. 호나우지뉴는 “이곳에 와서 경기하고 라커룸에서 준비 과정을 함께할 수 있어 정말 좋았다”고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]