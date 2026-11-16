[TV핫스팟] ‘100일의 거짓말’ 김유정·박진영, 폭탄 작전 중 균열…총구 겨눴다

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김유정과 박진영 사이에 예상치 못한 균열이 발생했다. 폭탄 작전이 예상 밖의 방향으로 흘러간 가운데 두 사람의 관계마저 위태로운 상황에 놓였다.

지난 15일 방송된 tvN 20주년 특별기획 토일드라마 ‘100일의 거짓말’ 12회에서는 조선총독부의 기송관을 활용해 폭탄을 보내려는 구국단의 작전이 그려졌다. 사토 신이치(진선규 분)의 관저를 둘러싼 긴박한 대치가 이어진 끝에 예기치 못한 폭발까지 발생하면서 이가경(김유정 분)과 김태웅/사토 히데오(박진영 분)의 관계에도 파장이 일었다.

발단은 사토 신이치가 유소란(김현주 분)과 유필립(이무생 분)을 저녁 식사에 초대한 일이었다. 두 사람은 초대에 다른 의도가 숨어 있을 것이라고 의심했지만, 유소란은 결정을 바꾸지 않았다. 그는 “적당한 때라는 건 이제 없을지도 몰라요. 이제 정말 시간이 없어요”라며 행동에 나설 뜻을 밝혔다.

이를 지켜보던 이가경은 기송관을 이용해 총독(김승락 분)과 정무총감의 관저에 폭탄을 전달하는 방안을 제시했다. 구국단은 곧바로 실행 계획을 세웠다. 기송자를 여는 순간 폭발하도록 장치를 개조하고, 박세환(김동영 분)은 냉면 배달부로 위장해 작전에 투입하기로 했다.

작전이 진행되는 동안 이가경의 마음 한편에는 김태웅에 대한 걱정이 자리했다. 그가 관저에 가지 않고 퇴근 후 김승억(이기영 분) 사장과 저녁 약속이 있다는 사실을 확인하고서야 안도했다. 집무실을 나서던 김태웅은 여동생 사토 하나코(오오이 키코 분)를 언급하며 다음에 함께 만나자고 제안했다. 하지만 이번 작전이 끝나면 조선총독부에 출근할 일도 없게 되는 이가경은 그가 떠난 문을 바라보며 “다음이 있을까…”라고 혼잣말해 복잡한 심경을 드러냈다.

그러나 김태웅과 김승억의 저녁 약속 역시 사토 신이치가 마련한 함정이었다. 김승억은 김명남(박정연 분)이 김태웅과 단둘이 만날 수 있도록 자리를 비웠다. 한편 김태웅이 그날 저녁 관저에 없다는 사실을 알게 된 이영복(이선 분)은 총을 챙겨 또 다른 기회를 엿봤다.

유소란과 유필립은 예정대로 사토 신이치의 관저에 도착했다. 하지만 사토 신이치를 서재로 유인하려던 계획은 뜻대로 되지 않았다. 세 사람은 화려한 만찬을 앞에 두고 팽팽한 신경전을 이어갔다. 사토 신이치는 미꾸라지와 두부로 만드는 ‘추탕두붓국’을 언급하며 요리법을 설명했다. 미꾸라지가 뜨거운 물을 피해 두부 안에 숨는다는 이야기를 꺼낸 그는 “난 이 미꾸라지가 늘 궁금했소. 물이 끓고 있는데 어째서 두부 안에 들어가면 버틸 수 있다고 생각하는 건지”라며 의미심장한 말을 건넸다.

대화는 계암리 사건으로 이어졌다. 사토 신이치는 자식보다 신념을 택했던 금석중(감우성 분)을 미꾸라지에 빗대며 유소란을 압박했다. “버티면 된다고 믿었던 거지. 신념을 지키면 딸도 지킬 수 있다고. 하지만 결국 딸도 못 지키고 신념도 못 지킨 거요”라는 말에 유소란의 표정은 흔들렸다. 그때 서재 전화벨이 울렸지만 사토 신이치는 별다른 반응을 보이지 않았다. 초조해진 유필립과 달리 유소란은 “천망회회 소이불루”라는 말로 맞서며 물러서지 않았다.

잠시 후 관저에 도착한 기송자가 사토 신이치에게 전달됐다. 그러나 예상과 달리 안에 들어 있던 것은 폭탄이 아닌 봉투였다. 사토 신이치는 또 다른 선물이 있다며 금서희가 밀정으로 의심돼 체포됐다는 소식을 전했다. 이어 ‘了(완료)’라고 적힌 종이를 보여줬다. 금석중의 딸인 금서희를 내세워 유소란의 심리를 흔들고, 이가경까지 겨냥하려는 의도였다. 하지만 복면을 벗은 인물은 금서희가 아닌 사토 신이치의 비서 야마다(코우리 유카 분)였다. 계획이 틀어진 사실을 확인한 후쿠다는 당황했고, 사토 신이치도 분노를 감추지 못했다.

사실 이가경은 작전 수행 중 이상한 낌새를 먼저 알아챘다. 관저에서 벌어질 상황을 예상한 그는 자신과 비슷한 옷차림을 한 야마다를 자료실로 유인해 경찰들의 시선을 돌렸다. 사토 신이치의 계략을 피한 이가경은 박세환이 미타라이(고한민 분)를 기절시킨 사이 기송관실로 향했다. 총독과 정무총감의 관저에 폭탄을 보내기 직전, 문밖에서 경찰을 피해 도망치라는 김태웅의 목소리가 들려왔다. 박세환은 김태웅이 자신들을 체포하러 온 것이라고 판단했지만, 이가경은 자신의 이름을 부르는 그의 목소리에 흔들렸다.

이후 박세환은 사토 신이치의 관저로 폭탄을 발송한 뒤 전화를 걸었다. 하지만 수화기 너머에서 들려온 목소리는 어린 사토 하나코의 것이었다. 상황을 파악한 이가경은 기송자를 열지 말고 서재에서 벗어나야 한다고 다급하게 알렸다. 하나코가 폭발에 휘말릴 수 있다는 사실을 깨달은 그는 김태웅을 데리고 와 수화기를 건넸다.

같은 시각 관저에 있던 유소란과 유필립, 사토 신이치도 심상치 않은 상황을 감지하고 서재로 향했다. 곧이어 폭탄이 터지며 관저를 뒤흔들었고, 전화기 너머로 폭발음을 들은 김태웅은 이가경에게 총을 겨눴다. 서로를 향한 마음과 임무 사이에서 흔들리던 두 사람의 관계가 새로운 국면을 맞으며 극의 긴장감을 최고조로 끌어올렸다.

한편 이날 시청률은 수도권 가구 기준 평균 11.1% 최고 12.1%, 전국 가구 기준 평균 10.4% 최고 11.3%를 기록하며 지상파를 포함한 전채널 동시간대 1위를 이어갔다. tvN 타깃인 남녀 2049 시청률에서도 전채널 1위를 굳건히 지켰다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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