‘볼빵빵’ 신민아부터 ‘장꾸미’ 주지훈까지…‘재혼 황후’ 촬영장 웃음꽃

월트디즈니 컴퍼니 코리아 제공

긴장감 넘치는 황실 이야기를 이끌어가는 재혼 황후 배우들이 극 중 모습과는 사뭇 다른 유쾌한 매력을 뽐냈다.

16일 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’ 제작진은 촬영장 곳곳의 웃음 가득한 순간을 담은 비하인드 사진을 공개했다.

사진 속 배우들은 카메라 앞에서 보여준 진중한 모습과 달리 편안하고 장난스러운 표정으로 눈길을 끈다. 작품의 화려한 분위기를 완성하는 세트장 안에서 배우들이 만들어낸 자연스러운 호흡도 엿볼 수 있다.

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먼저 신민아는 황후 ‘나비에’의 단단하고 기품 있는 모습과는 전혀 다른 표정으로 시선을 사로잡는다. 촬영을 기다리는 동안 양 볼을 한껏 부풀린 채 장난기 어린 얼굴을 선보이며 특유의 사랑스러운 매력을 드러냈다.

주지훈은 황제 ‘소비에슈’의 무게감을 잠시 내려놓고 말 위에서 환한 미소를 지었다. ‘하인리’ 역의 이종석은 슬레이트를 손에 든 채 카메라를 향해 여유로운 분위기를 풍기며 훈훈한 비주얼을 자랑했다. 극 중 사건의 중심에서 긴장감을 더하는 ‘라스타’ 역의 이세영은 커튼 뒤에 몸을 숨긴 채 은은한 미소를 지어 촬영장의 편안한 분위기를 전했다.

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조연 배우들의 유쾌한 호흡도 포착됐다. 나비에의 든든한 조력자 ‘엘리자’ 역의 이봉련과 ‘랑트’ 후작 남윤호는 나란히 서서 팔을 교차하는 재치 있는 포즈로 남다른 친밀감을 보여줬다.

황실을 둘러싼 권력 다툼과 치열한 암투를 그려내는 작품 속 모습과 달리, 촬영장에서는 배우들의 웃음과 장난이 끊이지 않는 모습이다. 주연부터 조연까지 자연스럽게 어우러진 이들의 호흡이 작품 속 인물 간 관계와 이야기에 생동감을 더하고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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