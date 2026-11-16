‘키드냅 게임’ 탈락게임 시작…사카구치 켄타로·이준기 신뢰 흔들

‘키드냅 게임’ 사카구치 켄타로와 이준기의 공조에 균열이 생긴다. 서로를 향한 불신이 커지는 가운데 두 사람이 끝까지 연대를 이어갈 수 있을지 관심이 쏠린다.

채널A 화요드라마 ‘키드냅 게임’은 도쿄 형사 니이데 토시로(사카구치 켄타로 분)와 서울 의사 한기주(이준기 분)의 국경을 넘은 협력을 그리며 긴장감을 높이고 있다. 두 사람의 만남은 서울에서 절망에 빠져 극단적인 선택을 고민하던 한기주를 니이데 토시로가 막아서면서 시작됐다.

이후 함께 사건에 맞서고 있지만, 두 사람 사이에 완전한 신뢰가 자리 잡은 것은 아니다. 한기주는 니이데 토시로를 경계하면서도 ‘모두를 살리겠다’는 그의 신념에 기대를 걸기로 했다. 다만 자신을 배신할 경우 목숨을 거둬서라도 자신의 임무를 완수하겠다는 경고를 남겼다. 서로에게 의지하면서도 의심을 거두지 못했던 두 사람의 관계가 새로운 위기를 맞게 됐다.

16일 공개된 7회 예고 영상에서는 참가자들을 극한의 선택으로 몰아넣는 새로운 게임이 등장한다. 범인의 지령에 따라 진행된 화상회의에서 생존한 참가자 5명에게 각각 한 표의 투표권이 주어지고, 투표 결과에 따라 한 명의 탈락자가 결정되는 잔혹한 ‘탈락게임’이 시작된 것. 모두가 협력하면 함께 살아남을 수 있지만, 누군가 배신할 수 있다는 두려움이 오히려 서로를 탈락 후보로 지목하게 만드는 ‘죄수의 딜레마’가 펼쳐진다.

게임의 규칙이 공개되자 참가자들 사이에는 불신과 혼란이 번진다. 한기주는 “여기 있는 모두를 믿을 수 있어?”라고 의문을 제기하고, 나하의 히가 쿠라노스케(미츠시마 신노스케) 역시 “처음 보는 사람을 어떻게 믿으라는 거야”라며 경계심을 드러낸다.

이 과정에서 니이데 토시로와 한기주 사이에도 갈등의 조짐이 나타난다. 여기에 그동안 베일에 싸여 있던 홍콩 국제 변호사 앤디 웡(스탠리 야우 분)이 새로운 참가자로 모습을 드러내며 상황은 더욱 복잡해진다.

세 사람이 따로 만난 자리에서 앤디 웡은 “최소한의 희생자로 끝내는 길을 선택할 수밖에 없다”며 히가 쿠라노스케를 탈락자로 지목하는 방안을 제시한다. 모두를 살리겠다고 약속했던 니이데 토시로까지 이에 동의하자, 한기주는 강한 배신감을 드러내며 격렬하게 맞선다.

서로를 믿지 못하는 참가자들 사이에서 시작된 탈락게임이 니이데 토시로와 한기주의 공조마저 무너뜨릴지, 두 사람이 어떤 선택을 내릴지 7회 방송에 대한 궁금증이 커지고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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