설인아 비밀 알게 된 임시완…병원서 살얼음판 대면

임시완이 설인아의 남장 비밀을 알게 된 뒤 차가운 태도로 돌아선다.

16일 방송되는 tvN 월화드라마 ‘나의 유죄인간’ 9회에서는 수행비서 강재희(설인아 분)가 자신을 속여왔다는 사실을 알게 된 태강그룹 TF팀 상무 윤이준(임시완 분)의 변화가 그려진다. 윤이준은 충격과 배신감에 휩싸인 채 강재희에게 거리를 두기 시작한다.

그동안 윤이준은 타인에게 쉽게 마음을 열지 않는 인물이었다. 하지만 자신의 경계를 거침없이 넘나드는 강재희에게 점차 마음을 빼앗겼다. 위기의 순간마다 자신을 지켜주는 강재희의 모습에 호감을 키웠고, 성별과 관계없이 강재희라는 사람 자체를 좋아한다는 사실도 깨달았다. 용기를 내 진심을 전했지만 돌아온 것은 거절이었다.

이후 예상치 못한 교통사고로 강재희의 남장 비밀까지 밝혀졌다. 윤이준이 고민해온 성별의 장벽은 사라졌지만, 정작 강재희가 자신을 속여왔다는 사실이 드러나면서 두 사람의 관계는 새로운 국면을 맞게 됐다.

공개된 사진에는 비밀이 밝혀진 뒤 병원에서 다시 마주한 두 사람의 모습이 담겼다. 부상을 입고 병원에 있는 강재희를 찾아온 윤이준은 상처받은 표정으로 그를 바라본다. 강재희를 향한 마음이 컸던 만큼 자신에게 진실을 숨겼다는 사실에 느낀 배신감도 상당한 듯하다. 특히 강재희를 향한 윤이준의 차가운 눈빛에서 쉽게 풀리지 않을 감정의 골이 엿보인다.

강재희는 윤이준과 눈을 마주치지 못하고 시선을 피한다. 자신을 속여온 이유를 묻는 윤이준과 그의 추궁 앞에 선 강재희가 어떤 이야기를 꺼낼지 관심이 쏠린다. 두 사람의 관계가 이번 일을 계기로 어떻게 달라질지에도 이목이 집중된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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