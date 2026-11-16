‘문무’ 김강우 위기 넘겼지만…고구려·백제 협공에 신라 비상

KBS 대하드라마 ‘문무’에서 고구려와 백제가 손을 잡고 신라를 압박하면서 삼국 간 전운이 짙어졌다. 거대한 전쟁이 다가오는 가운데 김춘추와 가족들은 이를 알지 못한 채 평온한 한때를 보냈고, 이들의 행복한 일상은 앞으로 닥칠 비극을 더욱 선명하게 예고했다.

지난 15일 방송된 KBS 2TV 대하드라마 ‘문무’ 2회에서는 고구려의 정변과 백제의 신라 침공 움직임이 본격화되며 삼국의 정세가 급변하는 모습이 그려졌다.

먼저 신라에서는 김춘추(김강우 분)가 백룡(이재준 분)을 살해한 사실이 드러나면서 정치적 위기에 놓였다. 이때 월성 대전에 모습을 드러낸 김유신(박성웅 분)은 강한 기세로 귀족들을 압박하며 상황을 반전시켰다.

그는 신라가 경계해야 할 가장 큰 적은 외부 세력이 아닌 내부의 분열이라고 강조하며, 전쟁에 사병을 보내지 않는 진골 귀족들의 태도를 질타했다. 가야계 출신임에도 신라를 위해 싸워온 자신의 행적을 언급한 김유신은 “우리가 죽어야 신라가 살아난다면 기꺼이 이 자리에서 죽겠다”며 충심을 드러냈다. 이를 지켜본 선덕여왕(최수린 분)은 김춘추의 병부령 직을 유지하기로 했다.

위기를 벗어난 김춘추는 김법민과 함께 딸 고타소(강지우 분)가 머무는 대야성으로 향했다. 그러나 대야성을 지키는 김품석(김흥수 분)의 태도는 심상치 않았다. 그는 수세적인 방어에 지쳤다는 듯 불만을 드러냈고, 과거 포로 생활에서 비롯된 상처 역시 여전히 극복하지 못한 모습이었다. 김춘추와 김법민은 그의 불안정한 상태를 우려했다. 김춘추는 김품석에게 자신이 보관해 온 승전기를 건네며 “난 아직 자네가 돌아갈 수 있다 믿는다”고 격려했다. 진심 어린 위로를 받은 김품석은 눈물을 보였고, 변화의 가능성을 내비쳤다.

고구려에서는 연개소문(장혁 분)과 고건무(조성하 분)의 대립이 비극적인 결말을 맞았다. 정변 이후 대다수 대신이 연개소문에게 등을 돌린 가운데 고건무는 끝까지 맞서며 고구려의 앞날을 걱정했다. 그는 전란이 닥칠 경우 백성들의 원망이 연개소문에게 돌아갈 것이라고 경고했지만, 연개소문은 이에 아랑곳하지 않았다. 오히려 주변 대신들의 목을 베며 공포 정치를 이어갔다.

고건무는 “칼을 휘두른다고 강한 것이 아니다. 백성을 지키는 자가 영웅”이라고 일갈했지만, 결국 연개소문의 칼에 목숨을 잃었다. 권력을 장악한 연개소문은 “나의 칼끝으로 고구려를 지키겠다”고 선언하며 자신의 통치 의지를 분명히 했다.

백제 역시 신라를 향한 공세를 준비했다. 대야성 공략에 어려움을 겪던 의자왕(고영빈 분)은 분노를 감추지 못했고, 윤충(김진국 분) 장군은 반드시 성을 함락시키겠다고 다짐했다. 이후 고구려에서 정변이 일어났다는 소식이 전해지자 의자왕은 이를 신라를 공격할 기회로 받아들였다. 백제의 좌평 성충(임호 분)은 연개소문을 찾아가 백제를 위해 군사를 내어달라고 요청했다. 고구려의 권력 재편이 백제와의 연대로 이어지면서 신라를 둘러싼 위기감도 한층 커졌다.

방송 말미에는 연개소문이 고구려군의 출진을 명령하는 장면이 그려졌다. 반면 이러한 움직임을 알지 못한 김춘추와 김법민, 고타소는 대야성 인근에서 단란한 시간을 보냈다. 평화로운 가족의 모습과 전쟁을 향해 움직이는 고구려군의 모습이 교차하면서 앞으로 펼쳐질 비극을 암시했다.

이날 ‘문무’는 삼국의 권력 구도가 급변하는 과정을 중심으로 국가 간 대립뿐 아니라 내부의 권력 다툼과 인물 간 갈등을 함께 그려냈다. 고구려와 백제의 연합으로 신라가 절체절명의 위기에 놓인 가운데, 다가올 전쟁이 각 인물의 운명을 어떻게 바꿔놓을지 관심이 쏠린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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