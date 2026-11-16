최혜진, 우승 문턱서 미끌… LPGA 투어 통산 10번째 준우승

최혜진. 사진=AP/뉴시스

최혜진이 또다시 우승 문턱에서 미끄러졌다. 미국여자프로골프(LPGA) 투어 통산 10번째 준우승이다.

최혜진은 16일 미국 플로리다주 벨에어의 펠리컨 골프 클럽(파70)에서 끝난 디 안니카 드리븐 바이 게인브리지 앳 펠리컨(총상금 325만 달러)에서 최종 합계 14언더파 266타를 작성했다. 우승을 차지한 린디 덩컨(미국)에게 두 타 뒤진 단독 2위로 대회를 마쳤다.

LPGA 투어 통산 10번째 준우승이다. 한국 여자 프로골프(KLPGA) 투어 통산 11승을 올린 최혜진은 LPGA에서는 우승컵과 인연을 맺지 못하고 있다. 아마추어 자격으로 출전해 세 차례 준우승을 거뒀고 2022년 투어 데뷔 이후에는 127개 대회에 나와 준우승 7번을 기록했다.

뒷심이 약했다. 최혜진은 선두 덩컨에게 한 타 뒤진 2위로 마지막 라운드에 돌입했다. 전반에만 3타를 줄이며 상승 곡선을 탔다. 5번 홀(파4)에서 첫 버디를 잡은 뒤 7번 홀(파5)과 8번 홀(파4)에서 연속 버디를 기록했다. 하지만 후반으로 갈수록 흔들렸다. 13번 홀(파4)에서 스리 퍼트 보기를 범했다. 15번 홀(파3)에서 다시 보기를 기록하면서 덩컨에게 공동 선두자리를 내줬다. 이어 16번 홀(파4)과 17번 홀(파4)에서 연속 파에 그친 사이 덩컨은 연속 버디를 잡았다. 최혜진은 마지막 18번 홀(파5)에서도 타수를 줄이지 못한 채 경기를 마쳤다.

덩컨은 LPGA 투어 데뷔 첫 승을 달성했다. 2014년 투어에 데뷔해 222번째 대회에서 감격을 누렸다.

손가락 부상으로 휴식을 취하다 복귀한 유해란은 식지 않은 경쟁력을 보여줬다. 최종 합계 13언더파 267타로 요시다 유리(일본)와 함께 공동 3위에 올랐다. 윤이나는 2오버파 72타에 그치며 최종 합계 8언더파 272타로 공동 9위에 올랐다. 김아림은 6언더파 274타로 공동 14위, 고진영은 5언더파 275타로 16위에 올랐다. 세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국)는 최종 합계 10언더파 270타로 7위에 자리 잡았다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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