레오도 ‘엄지 척’ 장추안의 위력… 현대캐피탈에 더해진 ‘강력한 무기’

현대캐피탈 장추안. 사진=KOVO 제공

삼성화재 왕빈과 현대캐피탈 장추안. 사진=KOVO 제공

“강력한 무기가 생겼네요.”(현대캐피탈 황승빈), “(덕분에) 공이 덜 오니 덜 힘들다”(현대캐피탈 레오)

시작부터 범상치 않다. 현대캐피탈 아시아쿼터 장추안이 프로배구 V리그에 안착하면서 동료들도 엄지를 치켜세우고 있다.

장추안은 올 시즌 현대캐피탈 유니폼을 입은 아포짓 스파이커다. 중국 국가대표 출신으로 자국 리그 세 차례 최우수선수(MVP)에 선정된 검증된 자원이다. 지난 5월 아시아배구연맹(AVC) 남자 챔피언스리그에서 단기 계약을 맺고 현대캐피탈에서 뛰었다. 당시 기량을 확인한 구단은 지난 7월 아시아쿼터 정식 계약을 체결했다.

안정된 기량을 뽐내고 있다. 16일 현재 올 시즌 정규리그 3경기(10세트)에서 61득점으로 맹상대 코트를 맹폭하고 있다. 공격성공률은 65.88%에 이른다. 득점 8위, 후위공격 1위(성공률 72.73%) 등을 달리고 있다. 그는 “이제 시즌이 시작됐다. 아직 굉장히 많은 경기가 남아 있다”며 “지금까지 우리가 해왔던 것보다 앞으로 훈련에 더 임해서 더 좋은 결과를 만들어내는 게 중요하다”고 힘줘 말했다.

사령탑부터 동료까지 기대를 숨기지 않는다. 필립 블랑 현대캐피탈 감독은 “장추안을 영입한 이유가 공격력을 높이기 위해서였다”며 “하이볼 상황에서 처리해 줄 수 있는 공격수다. 잘하고 있다”며 “레오와 허수봉도 있는 만큼 리시브가 제대로 되지 않으면 (사이드 공격이) 어려운 경우도 있지만 장추안이 있어서 잘되고 있는 것 같다”고 덧붙였다.

세터 황승빈은 “장추안과는 AVC를 치르면서 어떤 유형의 선수인지 파악했다”며 “강력한 무기가 더 생겼다는 느낌이 든다”고 미소 지었다. 베테랑 레오는 본인의 공격점유율이 낮아질 수 있는 상황에서도 장추안의 합류를 반겼다. 그는 “장추안은 또 다른 무기”라며 “덕분에 강점인 서브에 집중할 수 있어 좋다”고 했다. 이어 “아무래도 나이가 있다 보니 볼이 내게 덜 오니 덜 힘들어 좋다”고 덧붙였다.

이제 관심은 중국 선수들간의 맞대결에 관심이 쏠린다. 올 시즌 삼성화재도 아시아쿼터로 중국 출신 아웃사이드 히터 왕빈을 영입했다. 장추안과 왕빈은 국가대표에서 한솥밥을 먹은 절친한 사이다. 현대캐피탈과 삼성화재는 지난 5일 맞대결을 펼쳤지만 당시 장추안이 부상으로 결장해 둘의 승부는 이뤄지지 않았다.

장추안은 “왕빈과 자주 연락한다. 지난번에 왕빈을 만났을 때 V리그에 대해 얘기를 나눴다. 왕빈이 나온 경기를 재미있게 봤다”며 “왕빈은 위협적인 아웃사이드 히터다. (맞대결을 해도) 봐줄 생각은 없다. 진지하게 임하겠다”고 강조했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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