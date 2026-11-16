뜨거워지는 이현중의 손끝...NBA 꿈 향해 전진

사진=립시티 리믹스 SNS 캡처

이현중(립시티 리믹스)의 손끝이 점점 뜨거워진다. 미국프로농구(NBA)를 향한 발걸음에도 힘이 실린다.

이현중은 16일 오전 8시 미국 캘리포니아주 스톡턴의 어드벤티스트 헬스 아레나에서 2026~2027 G리그 스톡턴 킹스와의 원정 경기를 치른다. 올 시즌 4번째 경기다.

빠르게 존재감을 키워가고 있다. 포워드 이현중은 앞선 3경기에서 평균 12.0점 6.7리바운드를 기록했다. 눈에 띄는 대목은 적응력이다. 첫 경기서 선발로 나서 3점에 그쳤으나, 두 번째 경기에서 12점으로 반등했다. 세 번째 경기에선 21점을 몰아치며 G리그 개인 한 경기 최다 득점 기록을 새로 썼다.

가장 반가운 변화는 외곽슛이다. 이현중의 3점슛이 위력을 발휘하기 시작했다. 2m가 넘는 큰 키에서 나오는 높은 슈팅 타점과 빠른 릴리스가 강점이다. 지난 시즌 일본 B리그에서 뛰며 3점슛 성공률 47.9%(성공 187개)로, 성공률과 성공 개수 모두 리그 1위를 차지했다. G리그 첫 경기에서는 3점슛 1개에 그쳤지만 이후 2경기 연속으로 4개씩 성공했다. 성공률도 25.0%에서 40.0%, 57.1%로 꾸준히 상승했다. 지난 14일 스톡턴전에서는 컷인 레이업 등 2점슛 3개를 성공하며 공격 선택지를 넓혔다.

무기 하나론 살아남지 못한다. 슈팅 능력만으로 NBA의 높은 벽을 넘기는 쉽지 않다. 외곽에서 상대 수비를 끌어내는 동시에 다양한 방식으로 득점을 만들어내야 한다. 수비와 리바운드에서도 경쟁력을 보여줘야 한다.

이현중이 꾸준히 지적받았던 부분 중 하나가 수비다. 호주와 일본 무대를 거치며 수비력을 성장시켰다. G리그에서도 궂은일에 힘쓰고 있다. 골밑으로 부지런히 파고들어 평균 6.7리바운드를 걷어냈다. 스톡턴전에서는 스틸 2개까지 더하며 수비에서도 존재감을 드러냈다.

사진=립시티 리믹스 SNS 캡처

NBA 진출을 위해선 꾸준함이 필수다. G리그는 NBA 입성을 꿈꾸는 선수들이 치열하게 경쟁하는 무대다. 한두 경기의 활약만으로 기회를 보장받을 수 없다. 상대의 견제가 강해지는 상황에서도 안정적인 슈팅 능력을 유지해야 한다. 공수 양면에서 꾸준히 제 몫을 해내는 선수가 돼야 한다.

포기하지 않고 문을 두드리고 있다. 이현중은 2022년 미국 데이비슨대 3학년을 마친 뒤 NBA 신인 드래프트에 참가했지만 지명받지 못했다. 부상이 발목을 잡았다. 이후 G리그 산타크루즈 워리어스, 호주 NBL과 B리그를 거치며 경험을 쌓았다.

올 시즌을 앞두곤 NBA 구단들의 미니캠프에 참가하는 등 미국 무대 복귀를 준비했다. 지난 9월엔 포틀랜드 트레일블레이저스와 익지빗 10 계약을 체결했다. 현재는 포틀랜드 산하 G리그 구단인 립시티에서 다시 기회를 노리고 있다. 다음 목표는 NBA와 G리그를 오갈 수 있는 투웨이 계약이다. 이현중의 도전은 현재진행형이다.

사진=립시티 리믹스 SNS 캡처

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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