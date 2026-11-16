방탄소년단, 'MMA 2026' 6관왕…코르티스·아이브도 대상 영예

MMA 2026 방송화면 캡처.

방탄소년단(BTS)이 '2026 멜론뮤직어워드(MMA 2026)'에서 대상 2개를 포함해 총 6개의 트로피를 차지하며 최다 수상의 영예를 안았다. 코르티스와 아이브도 각각 대상의 주인공이 되며 올해 가요계를 빛낸 아티스트로 이름을 올렸다.

15일 서울 구로구 고척스카이돔에서는 '2026 멜론뮤직어워드' DAY2가 열렸다. 지난 14일부터 이틀에 걸쳐 진행된 이번 시상식에서는 한 해 동안 음악 팬들의 사랑을 받은 아티스트와 작품을 대상으로 다양한 부문의 시상이 이어졌다.

이날 가장 주목받은 대상 부문에서는 방탄소년단이 '올해의 아티스트', 코르티스가 '올해의 레코드', 아이브가 '올해의 베스트송'을 각각 수상했다. 앞서 DAY1에서는 에스파가 '올해의 글로벌-K 아티스트'를 받으며 대상의 영예를 안았다.

가장 많은 트로피를 가져간 팀은 방탄소년단이었다. '올해의 아티스트'와 '올해의 앨범'을 수상한 데 이어 '베스트 그룹 남자', 'TOP10', '글로벌 TOP10', '스테이지 오브 더 이어'까지 이름을 올리며 총 6관왕을 기록했다.

월드투어 일정으로 시상식에 직접 참석하지 못한 방탄소년단은 영상을 통해 팬들과 기쁨을 나눴다. 멤버들은 "올해의 앨범과 올해의 아티스트를 비롯해 총 6개의 트로피를 받게 됐다"며 "이렇게 멋진 상을 받은 오늘을 아미 여러분과 함께 축하하고 기억하고 싶다"고 전했다.

이어 "2026년은 평생 잊지 못할 한 해가 될 것 같다"며 3년 9개월 만에 '아리랑' 앨범으로 돌아와 오랫동안 기다려온 아미와 다시 만나 무대에 설 수 있었던 데 대한 벅찬 마음을 전했다. 또 "아미가 저희를 빛내주고 지켜준 것처럼 저희도 여러분 곁에서 늘 빛날 수 있도록 노력하겠다"고 약속했다.

2026 멜론뮤직어워드 제공

데뷔 후 처음으로 MMA 무대를 찾은 코르티스는 첫 참석부터 대상까지 거머쥐는 성과를 냈다. '올해의 레코드'를 비롯해 'TOP10', '글로벌 TOP10'을 수상하며 총 3관왕에 올랐다.

코르티스는 "첫 MMA에서 두 개의 상에 이어 대상까지 받게 돼 정말 감사하다"고 소감을 밝혔다. 이어 음악을 만들 때마다 좋은 성적을 거두고 싶은 마음이 있었다면서 "저희가 꿈꾸던 길을 코어(팬덤명)들이 이뤄준 것 같다"고 팬들에게 공을 돌렸다. 또한 "여러분이 생각하는 것보다 훨씬 더 많이 사랑한다"고 애정을 표현했다.

대상 수상은 예상하지 못했다는 이야기도 전했다. 코르티스는 "기대하지 않고 왔는데 이렇게 큰 상을 받게 돼 행복하다"며 팬들과 부모님, 빅히트 식구들에게 감사의 뜻을 전했다.

아이브는 '뱅뱅(BANG BANG)'으로 '올해의 베스트송'을 차지했다. 여기에 '베스트 그룹 여자', '올해의 뮤직비디오', 'TOP10', '글로벌 TOP10'까지 추가하며 총 5개의 트로피를 품에 안았다.

멤버들은 예상하지 못했던 대상 수상에 눈물을 보이며 감격을 감추지 못했다. 장원영은 "전혀 예상하지 못해서 감개무량하다"며 경쟁이 치열했던 후보들 사이에서 자신들의 노래를 선택해 준 데 대해 감사 인사를 전했다. 이어 "다이브(팬덤명)가 없었다면 지금 저희가 가진 모든 것도 없었을 것 같다"며 앞으로도 팬들과 함께하고 싶다는 바람을 밝혔다.

안유진은 수상 소감을 전하던 중 눈물을 쏟았다. 다른 멤버들 역시 감정이 북받친 모습을 보이자 가을이 대신 마이크를 이어받았다. 가을은 "'러브 다이브' 이후 오랜만에 이 상을 받게 됐다"며 그동안 달려온 시간들이 떠올라 눈물이 난다고 말했다. 또한 기쁠 때나 어려울 때나 변함없이 곁을 지켜준 다이브에게 고마움을 표했다.

데뷔 5주년을 앞둔 소회도 전했다. 가을은 함께해 온 멤버들에게 감사 인사를 건네며 "시간이 지날수록 이 상이 더욱 특별하게 느껴진다. 수상에 안주하지 않고 계속 노력하겠다"고 다짐했다.

이 밖에도 NCT WISH와 아일릿이 각각 4관왕에 오르며 눈길을 끌었다. NCT WISH는 '재팬 페이보릿 아티스트', '글로벌 임팩트 아티스트' 등을 수상했으며, 아일릿은 '베스트 퍼포먼스 여자', '글로벌 임팩트 아티스트' 등에서 수상의 기쁨을 누렸다. 신인상은 알파드라이브원과 롱샷이 공동으로 수상했다.



한편 이날 시상식의 대미는 NCT 127이 장식했다. 이들은 '체리밤', '영웅', '피냐타' 등을 잇달아 선보이며 특유의 강렬한 퍼포먼스로 고척스카이돔을 뜨겁게 달궜다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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