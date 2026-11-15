시흥 황봉주·이정희, 연속 대역전극 끝 정상...‘2026 K-Billiards 디비전리그 클럽팀 챔피언십’ 성료

사진=대한당구연맹

대한체육회가 주최하고 대한당구연맹이 주관한 ‘2026 K-Billiards 디비전리그 클럽팀 챔피언십'이 지난 11월 14일부터 15일까지 강원특별자치도 양구군 양구종합스포츠타운에서 성황리에 마무리됐다.

이번 대회는 2026 K-Billiards 디비전리그 등록 선수가 2인 1팀 복식으로 출전하는 클럽 대항전으로 마련됐다. 캐롬 3쿠션은 D1-D3와 D4-D5, 포켓 9볼은 D2-D3와 D4 등 총 4개 부문으로 나뉘어 진행됐다.

올해 대회에는 총 106개 팀, 212명의 선수가 참가했다. 종목별로는 캐롬 3쿠션 63개 팀(D1-D3 39팀, D4-D5 24팀), 포켓 9볼 43개 팀(D2-D3 23팀, D4 20팀)이 출전했다. 전문체육 55개 팀과 생활체육 51개 팀이 고르게 참가해, 디비전리그를 통해 전문체육과 생활체육이 함께 어우러지는 대회로 치러졌다.

캐롬 3쿠션 D1-D3 부문에서는 '시흥'의 황봉주·이정희 조가 4강에서 인천C팀32(임정덕·장성원)에 17이닝까지 13대28로 뒤졌지만, 18이닝 하이런 7점을 시작으로 추격해 24이닝 만에 30대29로 역전승을 거뒀다. 같은 시흥 클럽의 정역근·안지수 조와 맞붙은 결승에서도 4이닝까지 2대16으로 끌려갔으나, 27이닝에 24대24 동점을 만든 뒤 29이닝 하이런 6점으로 30대24 대역전극을 완성하며 우승상금 1,000만 원을 거머쥐었다.

캐롬 3쿠션 D4-D5 부문에서는 JACKPOT1(진병철·박대연)이 제천연맹A1(유창환·정순익)을 23:9로 제압하고 우승상금 500만원과 함께 정상에 올랐다.

사진=대한당구연맹

포켓 9볼 D2-D3 부문에서는 인천A1(경규민·서서아)이 서울당구연맹A12(김수웅·임윤미)를 세트스코어 7:3으로 꺾고 우승했다. 포켓 9볼 D4 부문에서는 월드풀라이프5(박상미·이철훈)가 마이게임스1(한송이·이일현)을 세트스코어 6:1로 누르고 우승을 차지했다.

연맹은 앞으로도 디비전리그를 중심으로 클럽 단위의 생활체육 참여 기반을 넓히고, 전문체육과 생활체육이 함께 어우러지는 리그 생태계를 조성해 나갈 계획이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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