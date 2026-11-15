또 日에 막힌 韓 야구… 한일전 13연패-APBC 3연속 준우승

사진=AP/뉴시스

세 번째 도전도 뜻을 이루지 못했다. 한국 야구가 이번에도 아시아프로야구챔피언십(APBC) 정상 문턱에서 발길을 돌렸다.

최원호 감독이 이끄는 한국 야구대표팀은 15일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 APBC 결승전에서 일본에 1-5로 패했다. 2017년 초대 대회와 2023년 2회 대회에 이어 3개 대회 연속 준우승이다. 세 차례 모두 일본에 막혔다. 반면 일본은 4전 전승으로 대회 3연패를 달성했다.

출발부터 어려웠다. 선발투수 김건우(SSG)는 1회 말 2사 후 니시카와 미쇼에게 좌월 솔로포를 허용했다. 3회 말에는 쇼지 유다의 안타와 도루에 이어 포수 조형우(SSG)의 송구 실책까지 나오면서 위기가 커졌다. 결국 무네야마 루이에게 적시 2루타를 맞아 0-2로 끌려갔다.

5회 말에는 격차가 더 벌어졌다. 선두타자 고지마 다이가의 안타에 이어 쇼지의 희생번트 때 김건우의 송구 실책이 나왔다. 무사 1, 2루에서 마사키 도모야에게 좌중월 3점포를 얻어맞았다. 김건우는 4이닝 6피안타(2피홈런) 5탈삼진 5실점(4자책점)으로 마운드를 내려왔다.

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김건우로선 부담이 큰 등판이었다. 지난 12일 호주전에서 구원 등판해 50구를 던진 뒤 이틀만 쉬고 결승 선발 중책을 맡았다. 전날 대만전 선발 이로운(SSG)과 13일 일본전 선발 김진욱(롯데)을 제외한 가용 투수진의 총동원이 예상된 바 있다. 그러나 대표팀 벤치는 김건우를 5회에도 마운드에 올렸고, 무사 1, 2루 위기서도 교체하지 않았다.

결과적으로 아쉬움이 남는 강행이었다. 뒤이어 등판한 성영탁(KIA), 조동욱(한화), 최준용, 박정민(이상 롯데)이 남은 4이닝을 무실점으로 막았기에 더욱 뼈아팠다.

승부처마다 투수진이 흔들렸던 만큼 교체 시점과 역할 분담 역시 이번 대회가 남긴 숙제 중 하나일 터. 마운드 운용을 돌아볼 대목은 앞선 경기에서도 있었다. 호주전에선 6-4 리드를 지키지 못했고, 일본과의 예선에서도 8회 동점을 만든 직후 4점을 내줬다.

방망이 지원도 아쉬운 대목이다. 일본 선발투수 다카하시 히로토 상대로 7이닝 동안 4안타 1득점으로 묶였다. 7회 초 안현민(KT)의 2루타와 대타 안재석(두산)의 적시타로 한 점을 만회한 게 전부였다. 9회 초 김도영(KIA)이 선두타자 2루타로 출루했지만 후속타가 나오지 않았다.

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돌아보면 시작부터 험난한 여정이었다. 한국은 12일 호주전에서 6회 6득점으로 승부를 뒤집었지만 후반 불펜이 흔들리며 7-8로 졌다. 이튿날 일본전에서도 8회 초 김휘집(NC)의 동점 3점포로 균형을 맞췄으나 곧바로 4실점하며 5-9로 패했다. 탈락 위기에서 대만을 6-4로 꺾고 TQB(이닝당 득실점 차)에서 앞서 결승에 올랐지만 일본과의 재대결에서도 웃지 못했다.

한국은 이번 대회 4경기서 19점을 뽑았지만 26점을 내줬다. 특히 상대의 한 방을 막지 못한 대가가 컸다. 홈런이 비교적 많이 나오는 도쿄돔에서 장타 억제에 어려움을 겪은 것. 한국 타선이 홈런 6개를 터뜨리는 동안 마운드는 11개를 허용했다. 특히 일본과의 두 경기에서만 6개의 홈런을 얻어맞았다.

한일전 악연은 계속된다. 한국은 2015년 프리미어12 준결승 승리 이후 프로 선수들이 출전한 공식 국제대회 한일전에서 13연패에 빠졌다. 지난해 평가전 무승부까지 포함하면 14경기 연속 무승(1무13패)이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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