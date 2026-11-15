‘53년 만의 쾌거’ 송민혁, 필리핀 오픈 정상… 신인왕도 품었다

사진=KPGA 투어 제공

첫 우승에 만족하지 않았다. 6개월 만에 우승컵을 하나 더 들었고, 신인왕까지 거머쥐었다. 송민혁(동아제약)이 아시안투어 시즌 최종전을 제패하며 2026년을 화려하게 마무리했다.

송민혁은 15일 필리핀 카비테주 카르모나의 마닐라 사우스우즈 골프 앤드 컨트리클럽(파70·7138야드)에서 열린 필리핀 오픈(총상금 100만 달러) 최종 4라운드에서 버디 2개와 더블 보기 1개를 묶어 이븐파 70타를 쳤다. 최종 합계 15언더파 265타로 8언더파 272타를 쓴 공동 2위 그룹을 7타 차로 따돌리고 정상에 올랐다.

우승의 발판은 2라운드에서 마련했다. 17번 홀(파3) 홀인원을 포함해 하루에만 10타를 줄이며 단독 선두로 뛰어올랐다. 3라운드에서도 5타를 줄여 7타 차 리드를 확보했다. 마지막 날에는 4번 홀과 12번 홀(이상 파4)에서 버디를 낚았다. 15번 홀(파4)에서 더블 보기를 범했지만, 남은 홀을 파로 막으며 우승을 확정했다.

사진=KPGA 투어 제공

의미 있는 기록도 남겼다. 지난 5월 GS칼텍스 매경오픈서 생애 첫 우승을 신고한 송민혁은 약 6개월 만에 아시안투어 통산 2승을 달성했다. 1913년 창설된 필리핀 오픈에서 한국 선수가 정상에 오른 것은 1973년 김승학 이후 53년 만이다. 이번 우승으로 2026시즌 아시안투어 신인왕도 확정했다.

한국프로골프(KPGA)에 따르면 송민혁은 “2라운드에서 60타를 친 이후부터 우승할 수 있겠다는 생각이 들었다. 타수 차이가 많이 난 덕분에 마지막 라운드를 조금 더 수월하게 치를 수 있었다”고 밝혔다. 그러면서 “솔직히 올해 초반에 첫 승을 그렇게 빨리하게 될 줄은 몰랐다. 첫 승에 이어 시즌 마지막 대회까지 우승으로 장식하면서, 2026년이 내게 가장 기억에 남는 최고의 한 해가 될 것 같다”고 기뻐했다.

한편 정재현, 왕정훈, 함정우, 김민규는 라타논 와나스리찬, 사릿 수완나룻(이상 태국)과 함께 공동 2위로 대회를 마쳤다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]