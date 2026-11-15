변상일, 극적 역전승으로 삼성화재배 4년 만에 4강 진출… 신진서와 격돌

변상일 9단. 사진=한국기원 제공

사진=한국기원 제공

변상일 9단이 극적인 역전승으로 4년 만에 삼성화재배 4강 무대에 복귀했다. 4강에서 신진서 9단과 맞대결을 벌인다.

변상일은 15일 경기도 고양시 삼성화재 글로벌캠퍼스에서 열린 2026 삼성화재배 월드바둑마스터스 본선 8강 둘째 날 경기에서 후쿠오카 고타로 8단에게 241수 만에 흑 불계승을 거두고 4강 진출에 성공했다.

이날 대국은 초반부터 후쿠오카가 우위를 점하며 주도권을 잡았다. 변상일의 패색이 짙던 상황에서 후쿠오카 고타로가 백220으로 실수를 범하면서 형세가 급변했다. 변상일이 이후 침착하게 승기를 굳히며 극적인 역전승을 완성했다.

2022년 삼성화재배 4강에 올랐던 변상일은 이후 3년 연속 32강에서 탈락하며 아쉬움을 남겼다. 하지만 올해는 32강에서 중국 왕숴 8단, 16강에서 왕싱하오 9단을 연파했다. 8강에서 후쿠오카마저 제압하며 4년 만에 다시 4강 무대를 밟게 됐다.

반면 삼성화재배 본선에 처음 출전한 후쿠오카는 롄샤오 9단과 쉬하오훙 9단을 연파하며 돌풍을 일으켰지만 변상일의 벽을 넘지 못하고 8강에서 대회를 마감했다.

같은 날 열린 또 다른 8강에서는 리친청 9단이 샤천쿤 9단에게 219수 만에 흑 불계승을 거두며 삼성화재배 첫 4강 진출에 성공했다.

8강 종료 후 진행된 4강 대진 추첨 결과 6년 만에 삼성화재배 결승 한·중 맞대결이 확정됐다. 오는 16일에는 중국 리친청과 구쯔하오 9단이 형제대결을 펼친다. 17일에는 변상일과 신진서 9단이 맞대결을 벌인다.

이로써 삼성화재배에서 15번째 결승 한·중전이 성사됐다. 앞선 14차례 맞대결에서는 한국이 8회, 중국이 6회 우승한 바 있다.

삼성화재해상보험이 후원하고 중앙일보가 주최하는 2026 삼성화재배 월드바둑마스터스의 우승상금은 3억 원, 준우승상금은 1억원이다. 제한 시간은 각자 2시간에 1분 초읽기 5회가 주어진다.

▲2026 삼성화재배 월드바둑마스터스 본선 8강 둘째 날 결과(앞쪽 승자)

변상일 9단 vs 후쿠오카 고타로 8단 - 241수 끝 흑 불계승

리친청 9단 vs 샤천쿤 9단 - 219수 끝 흑 불계승

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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