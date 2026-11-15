‘이틀 쉬고’ APBC 결승 선발 김건우, 5회에도 마운드로… 끝내 5실점

사진=AP/뉴시스

버텼지만 끝내 고비를 넘지 못했다. 이틀만 쉬고 결승 선발 중책을 맡은 김건우(SSG)가 일본을 상대로 4회까지 2실점으로 버텼으나 5회 강행서 무너졌다. 수비 실책까지 겹치면서 아쉬움을 삼켰다.

최원호 감독이 이끄는 한국 야구대표팀은 15일 일본 도쿄돔에서 일본과 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 결승전을 치르고 있다. 한국은 7회 초까지 일본에 1-5로 끌려가는 중이다.

선발투수 김건우는 4이닝 동안 6피안타(2피홈런) 1볼넷 5탈삼진 5실점(4자책점)에 머물렀다. 투구 수는 91개다. 5회 말 아웃카운트를 하나도 잡지 못한 채 성영탁(KIA)에게 마운드를 넘겼다.

애초부터 중압감이 큰 등판이었다. 김건우는 지난 12일 호주와의 예선 첫 경기에서 2⅔이닝 동안 50구를 던져 1피안타 5탈삼진 무실점으로 호투했다. 이후 13, 14일 이틀만 쉰 뒤 결승 선발 중책을 맡았다.

게다가 상대는 숙적 일본이었다. 한국은 2015년 프리미어12 준결승 승리 이후 프로 선수들이 출전한 한일전서 12연패(1무12패)로 10년 넘게 승리를 거두지 못했다. 연패 탈출과 대회 첫 우승이라는 무거운 과제가 젊은 좌완의 어깨에 놓인 것이다.

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출발부터 쉽지 않았다. 1회 말 2사 후 니시카와 미쇼에게 좌월 솔로포를 허용했다. 3회 말에는 선두타자 쇼지 유다에게 안타를 맞은 뒤 도루와 포수 조형우(SSG)의 송구 실책으로 3루 진루를 허용했다. 이어 무네야마 루이에게 적시 2루타를 얻어맞아 두 번째 실점을 기록했다.

결정적인 장면은 5회 말 나왔다. 선두타자 고지마 다이가 우전안타로 출루한 뒤 쇼지의 희생번트 때 김건우가 송구 실책을 범했다. 무사 1, 2루 위기에서 마사키 도모야에게 좌중월 3점 홈런을 얻어맞았다. 순식간에 점수 차가 5점으로 벌어졌다.

대표팀 벤치는 이틀 휴식이라는 변수를 안고도 김건우에게 5회까지 마운드를 맡겼다. 설상가상 타선마저 일본 선발 다카하시 히로토에게 5회까지 2안타 6탈삼진 무득점으로 꽁꽁 묶였다. 한국은 공수가 맞물리지 않으면서 초반 주도권을 일본에 내줬다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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