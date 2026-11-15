'명량' 김한민 감독, 오늘 15세 연하 이소영 명창과 결혼

영화 '명량'(2014) 등을 연출한 김한민(57) 감독이 판소리 명창 이소영(42)과 부부의 연을 맺는다.

15일 영화계에 따르면, 김 감독은 이날 오후 서울 용산구의 한 호텔에서 이 명창과 결혼식을 올렸다. 예식은 정형화된 틀 대신 지인들과 함께하는 파티 형식으로 진행된 것으로 알려졌다.

김한민 감독. 뉴시스

2007년 '극락도 살인사건'으로 데뷔한 김 감독은 '최종병기 활'(2011)에 이어 '명량', '한산: 용의 출현'(2022), '노량: 죽음의 바다'(2023) 등 이순신 3부작을 연달아 흥행시켰다. 특히 '명량'은 1761만 관객을 동원하며 역대 국내 개봉작 흥행 1위 기록을 지키고 있다. 현재 내년 여름 개봉을 목표로 박보검·주원 주연의 액션 사극 '칼: 고두막한의 검' 후반 작업 중이다.

이 명창은 2024년 제51회 춘향국악대전과 올해 남도민요경창대회에서 잇달아 대통령상을 거머쥐었다. 국가무형유산 진도씻김굿 전수자다. 올해 몰도바 국립극장 초청 소리극에 참여하는 등 해외 무대로도 활동 영역을 넓히고 있다.

<뉴시스>

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