복귀전 치른 김지한… 박철우 감독 “갈수록 팀에 도움될 것”

사진=KOVO 제공

“갈수록 팀에 도움이 될 겁니다.”

패배 속에도 희망을 본다. 박철우 우리카드 감독이 복귀전을 치른 김지한에 대해 기대감을 드러냈다.

우리카드는 15일 서울 장충체육관에서 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 홈 경기에서 0-3으로 완패했다. 개막 3연승을 마감한 우리카드는 승점 8(3승1패)로 3위를 유지했다.

사실 이날 우리카드는 험난한 경기가 예상됐다. 주포 아라우조가 오른 연골 부상으로 결장했기 때문이다. 수술이 예상된다. 장기 결장이 불가피하다. 이런 상황에서 지원군이 도착했다. 김지한이다. 허리 부상으로 결장하다 이날 시즌 첫 경기를 치렀다. 이날 3득점을 기록했다.

경기 뒤 박철우 감독은 “(경기) 감각이 부족했던 것 같다”며 “좋은 날도 있고 안 좋은 날도 있다. 그래도 오늘 어려울 때 투입 되서 리시브와 유효 블로킹을 잘 만들어줬다. 좋아지고 있다고 본다”고 전했다.

기복이 있다는 부분에 대해선 “당연히 훈련을 통해 극복해 나가야할 부분”이라며 “오늘은 2세트를 마치고 허벅지에 불편함을 느끼는 것 같아서 빼려고 했는데, 본인이 뛸 수 있다고 강한 의지를 보였다. 많이 좋아지고 있다”고 했다.

박 감독은 이날 15명을 총동원하며 아라우조의 공백을 메우기 위해 노력했다. 그는 “(빈 자리를) 어떻게 꾸려나갈지 각은 잡았다”며 “지금의 시스템을 계속 유지하겠다”고 힘줘 말했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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