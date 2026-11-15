정희재·김진유 활약에 엄지척…손창환 소노 감독 “베테랑답게, 여유 있게 잘해줬다”

사진=KBL 제공

이정현 원맨팀이 아니다. 베테랑들의 활약에 손창환 소노 감독이 활짝 웃었다.

소노는 15일 고양소노아레나에서 끝난 2026~2027 KCC 프로농구 DB와의 홈경기에서 89-83으로 승리했다. 3연승과 함께 7승9패, 5위로 점프했다. 국가대표 브레이크를 앞두고 기분 좋게 쉼표를 찍었다.

에이스는 제 몫을, 베테랑들은 헌신을 보여줬다. 이정현이 20점, 케빈 켐바오가 17점 10리바운드로 활약했다. 외국인 선수 자니 오브라이언트도 14점 11리바운드로 더블더블, 올루페미 올루조비도 14점을 올렸다. 가장 빛난 건 정희재와 김진유다. 각각 14점 6리바운드, 10점 6리바운드 4어시스트로 맹활약했다.

손창환 소노 감독은 “이래저래 준비했던 부분이 잘됐다. 마지막에 집중력이 떨어져서 턴오버가 많이 나왔는데, 그것도 이겨낸 선수들에게 고맙다”면서 “브레이크 기간 지난 뒤엔 더 견고한 팀으로 거듭나보겠다”고 미소 지었다.

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베테랑들의 활약에 엄지를 치켜세웠다. 손 감독은 “자기 역할 이상으로 잘해줘서 정말 고맙게 생각한다. 연습은 그렇게 해도 경기 때 나오기가 쉽지 않다”면서 “베테랑답게 여유 있게 잘해줘서 많은 도움을 받았다”고 칭찬했다.

정희재와 김진유에게 찬스가 난 이유가 있다. 이규섭 DB 감독은 소노의 에이스 이정현을 막기 위해 보다 신장이 큰 이유진을 붙였다. 이정현은 슈팅 대신 동료들의 공격 기회를 만들었다. 손 감독은 “우리가 의도했다기보단 상대팀이 의도했을 것”이라면서 “준비돼 있었다. 선수들도 좋은 컨디션으로 이겨내 줘서 고맙다. 다른 쪽에서 찬스가 난다. 한두 개 터져주면 숨통이 확 트이는데, 안 터지면 어렵게 가는 것”이라고 말했다.

소노는 국가대표 브레이크 기간을 맞이한다. 약 2주간 쉼표를 찍는다. 부족한 부분을 다잡을 기회다. 다음 경기는 다음 달 3일 SK전이다. 손 감독은 “올루페미가 조금 더 뛰어줘야 한다. 팀에 녹아들 수 있도록 노력해야 한다. 또 국가대표로 이정현, 켐바오가 차출된다. 결국 남아 있는 식스맨들과 연습해야 한다. 둘이 없더라도 이겨낼 수 있는 방안 등을 준비해야 할 것”이라고 목소리를 높였다.

고양=최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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