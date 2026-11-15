‘원타임’ 송백경, KBS 성우극회 탈퇴 철회…1년 만에 입장 번복

송백경이 성우극회 탈퇴 의사를 철회했다. 출처=송백경 SNS

그룹 원타임 출신 가수 겸 성우 송백경이 KBS 성우극회 탈퇴 의사를 철회하고 잔류를 결정했다. 성우 활동을 정리하겠다고 선언한 지 약 1년 만의 입장 번복이다.

송백경은 15일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 KBS 성우극회 회원증 사진과 함께 장문의 심경글을 게재했다.

그는 게시글을 통해 “지난해 12월경 KBS 성우극회 자진 탈퇴를 요청했으나, 며칠 전 이를 철회하고 극회에 남겠다는 의사를 극회장단과 운영진에 전달했다”고 밝혔다.

극회 측의 수용 배경에 대해서는 “자진 탈퇴와 철회 의사 표명 모두 극회 설립 이래 최초로 접수된 사안이라 임원진이 정관을 두고 결정하는 데 많은 고민을 했다고 들었다”고 설명했다.

이어 송백경은 “차후에는 이 같은 경솔한 행동을 하지 않겠다고 다짐한다”며 “잔류 의사를 받아주고 너그러운 결정을 내려준 극회 임원진께 감사드린다”고 고개를 숙였다. 아울러 “앞으로 무엇을 하고 살아가든 KBS 공채 성우 출신이라는 자긍심을 늘 가슴에 안고 살겠다”고 덧붙였다.

앞서 송백경은 지난해 12월 성우 활동을 중단하겠다고 선언해 파장을 일으킨 바 있다. 당시 그는 KBS 성우극회 및 한국성우협회 탈퇴와 함께 포털 사이트 프로필의 ‘성우’ 직업란 삭제를 예고했으며, 원타임 활동 시절 KBS와 얽힌 부정적 일화까지 공개해 화제를 모았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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