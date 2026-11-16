[창간 21주년] 아시아를 삼킨 스무 살 괴물, 세계를 향해 뻗는다

사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

“올림픽 시상대에 설 그날을!”

2026년, 김영범(강원특별자치도청)에겐 특별한 한 해였다. 수영계에 자신의 이름을 또렷하게 새겼다. 아시아 ‘샛별’로 우뚝 섰다. 2026 아이치·나고야 아시안게임(AG)서 획득한 메달만 5개(금1·은2·동2)다. 특히 남자 자유형 50m에선 대회 신기록(21초66)까지 작성하며 금메달을 목에 걸었다. 김영범은 “선수로서 올해 산전수전 다 겪은 것 같다. 부상으로 몸도, 마음도 힘들었는데 그만큼 기쁨도 배로 느낀 것 같다. 후련하다. 부모님께서 죽어도 여한이 없다며 좋아 하시더라”고 웃었다.

체격조건부터가 남다르다. 키 195㎝로 역대 한국 경영 국가대표 최장신이다. 윙스팬(팔을 벌렸을 때 양 손끝까지의 거리)은 무려 216㎝나 된다. 신장에 비해 21㎝ 더 길다. 일반적으로 키에 비해 윙스팬이 10㎝ 이상이면 팔이 긴 편으로 분류한다. 단거리에 최적화됐다는 평가다. 김영범은 “어릴 때부터 팔 하나는 진짜 길었다”고 귀띔했다. 작았던 적은 없지만, 진짜 성장기는 중학교 3학년 때부터다. 김영범은 “갑자기 15㎝씩 크더라. 170㎝대 초반에서 180㎝대, 190㎝대가 됐다”고 밝혔다.

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우연이, 운명이 됐다. 김영범이 수영을 제대로 접한 건 초등학교(우석초) 1학년 때다. 한 코치가 다가와 손을 확인했다. 그리곤 “집에 가서 부모님께 수영 시켜 달라 해봐”라고 전했다. 다음날부터 바로 수영장에 나가 훈련했다. 떡잎부터 달랐다. 수영을 시작한 지 1년 만에 도(강원도) 대회를 제패했다. 배영서 대회 신기록을 작성했다. 해당 기록은 아직도 깨지지 않았다. 김영범은 “윤지환이라고 엄청 잘하는 선수 있지 않나(AG 배영 50m 동메달). 그때 0.01초 차로 이겼다”고 자랑했다.

타고난 재능, 그것이 전부는 아니다. 노력이 더해져 지금의 김영범이 완성됐다. 초등학교 때까진 큰 고민이 없었다. 특별한 노력을 기울이지 않아도 기록이 괜찮았다. 기류가 바뀐 건 중학교(강원체육중학교)에 입학한 후다. 김영범은 “갑자기 수영이 안 되더라. 소년체전에도 못 나갔다”고 털어놨다. 김영범은 도망가지 않았다. 오히려 더욱 몰입했다. 김영범은 “그때처럼 수영에 빠져 살았던 때도 없었던 것 같다”고 귀띔했다. 중학교 3학년이 된 김영범은 하루가 다르게 기록을 단축했다.

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빛이 있으면 그림자도 있는 법. 키가 큰 만큼 물속에서 받는 저항도 크다. 긴 팔은 추진력을 높이는데 유리하지만, 반대로 스트로크 회전 주기가 길어지는 경향이 있었다. 김영범은 “옛날 모습을 보면 열심히 팔을 돌리고 있는데, 다른 애들보다 느리게 보이더라. 자동차로 말하면 연비가 좀 떨어진다”고 설명했다. 부족한 부분을 보완하기 위해 연구 중이다. 세계적인 선수들의 영법을 분석해 자신의 스타일로 적용시키기도 한다. 김영범은 “최근까진 판잔러 영상을 많이 봤다”고 귀띔했다.

이제 만 스무 살. 거칠 게 없다. 김영범은 더 높은 곳을 바라본다. 꿈의 무대 올림픽 시상대에 오르는 그날을 상상해본다. “AG를 통해 많은 것을 보고 느꼈다”고 운을 뗀 김영범은 “올림픽서 메달을 꼭 따보고 싶다. 나아가 세계기록도 깨보고 싶다”고 눈빛을 반짝였다. 비즈앤스포츠월드와 함께 차근차근 발걸음을 뗄 것을 약속했다. 김영범은 “창간 21주년을 진심으로 축하드린다. 기념적인 날에 초대를 받아 영광이다. 다시 특별 호에 실릴 수 있도록 열심히 하겠다”고 주먹을 불끈 쥐었다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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