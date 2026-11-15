턱끝까지 추격했지만, 뒤집지 못한 DB…이규섭 감독 “나의 미스 있었어, 따라간 부분 박수 쳐주고파”

사진=KBL 제공

프로농구 DB가 막판 추격전을 펼쳤지만 고비를 넘지 못해 아쉬움을 삼켰다.

DB는 15일 고양소노아레나에서 끝난 2026~2027 KCC 프로농구 소노와의 원정경기에서 83-89로 패했다. DB는 4위(8승7패)로 하락했다.

주포 헨리 엘런슨이 26점 11리바운드, 이선 알바노가 21점 9어시스트로 활약했으나 패배를 막지 못했다. 경기 초반 이정현 수비에 집중하다 정희재, 김진유 등에게 쉽게 3점슛을 허용한 것이 뼈아팠다. 3점슛도 말을 듣지 않았다. 후반 외곽슛이 터지면서 턱끝까지 추격했으나 승부를 뒤집지 못했다.

이규섭 DB 감독은 “잘 따라갔지만 조금 더 고민해야 한다”면서 “우리가 원하는 방향대로 슈팅을 이뤄지게 했으나, 상대가 잘 넣었다. 이후 수비를 다시 정상으로 돌렸는데, 그 부분에서 내 미스였던 것 같다. 초반에 벌어진 점수 차를 끝까지 따라가려고 했던 점은 선수들에게 박수 쳐주고 싶다”고 말했다. 이어 “브레이크 전 마지막 경기가 남았는데 잘 준비하겠다”고 덧붙였다.

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레이션 해먼즈가 경기 중간 부상을 입었다. 이 감독은 “체크를 해봐야 한다. 안 좋았던 부분이 부딪혔다. 다음 경기 출전은 상황을 보고 결정할 것”이라면서 “무리하지 않는 선에서 기용해야 할 것 같다. 넘어지면서 통증이 있다고 하더라. 내일 병원 진료를 보고 상태를 체크해보겠다”고 설명했다.

고양=최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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