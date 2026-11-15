두 번의 리드 못 지켰다… U-23 야구 대표팀, 세계선수권 최종 6위

국군체육부대서 활약 중인 두산 투수 박지호. 사진=세계야구소프트볼연맹 제공

두 차례 승기를 잡고도 끝내 웃지 못했다. 한국 23세 이하(U-23) 야구대표팀이 세계선수권대회 마지막 경기에서 연장 끝내기 패배를 당하며 6위로 대회를 마쳤다.

이연수(성균관대) 감독이 이끄는 한국은 15일 니카라과 마사야의 로베르토 클레멘테 경기장에서 열린 제6회 세계야구소프트볼연맹(WBSC) U-23 야구 월드컵 푸에르토리코와의 슈퍼라운드 최종전에서 연장 8회 승부치기 끝에 5-6으로 졌다.

초반 흐름은 좋았다. 한국은 4회초 강성우(롯데)가 좌측 담장을 넘기는 2점 홈런을 터뜨리며 기선을 제압했다. 5회초에는 어준서의 우전 적시타로 한 점을 추가했다. 마운드도 힘을 냈다. 선발 박지호(상무)가 3이닝, 신상연(SSG)이 1이닝, 서준오(두산)가 2이닝을 무실점으로 막으며 6회까지 3-0 리드를 지켰다.

롯데 내야수 강성우. 사진=세계야구소프트볼연맹 제공

정규이닝 마지막 수비에서 흔들렸다. 7회말 연달아 적시타를 허용하며 3점을 내줘 승부가 원점으로 돌아갔다. 연장에서는 다시 앞섰다. 8회초 승부치기에서 이원준(SSG)의 좌익선상 2타점 2루타가 터지며 5-3으로 달아났다.

이번에도 리드를 지키지 못했다. 8회말 엘드리드 조지에게 2타점 2루타를 맞아 동점을 허용했고, 이어 조스넬 오르티스에게 중전 끝내기 안타를 내주며 경기를 마쳤다.

조별리그에서 2패를 안고 슈퍼라운드에 진출한 한국은 대만, 호주, 푸에르토리코에 연달아 패했다. 결국 슈퍼라운드 전적 5전 전패로 6개 팀 가운데 최하위에 머물렀다. 대표팀은 18일 귀국한다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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