이현욱-김강우, 대야성 향하던 중 목숨 위협…장혁vs조성하 날 선 대치

신라와 고구려, 백제가 저마다의 위기와 복잡하게 얽힌 이해관계 속에서 거센 혼란에 휩싸인다.

15일 방송되는 KBS 2TV 대하드라마 ‘문무’ 2회에서는 나라의 존망이 걸린 위기 앞에 선 김법민(이현욱 분)을 비롯해 고구려와 백제의 권력 다툼이 본격적으로 그려진다.

앞서 김법민은 백제와의 오랜 전쟁으로 피폐해진 신라 백성들의 현실을 마주하며 안타까움을 드러냈다. 국가의 위기를 타개하기 위해 고심하던 김춘추(김강우 분)가 그를 당나라에 보내려 하자 김법민은 탐욕스러운 세력의 이용물이 되지 않겠다며 반발했다. 대신 동생 김인문(오승훈 분)에게 당나라행을 부탁하며 아버지의 뜻에 선뜻 따르지 않았다.

고구려에서는 정권을 둘러싼 갈등이 폭발했다. 당나라와의 화친을 추진하는 고건무(조성하 분)의 외교 정책에 반기를 든 연개소문(장혁 분)이 이른바 '피의 사열식'을 통해 쿠데타를 일으킨 것. 세 나라를 둘러싼 정세가 급격히 요동치는 가운데 한반도에는 전쟁의 그림자가 짙게 드리운다.

이런 가운데 공개된 사진에는 정체를 알 수 없는 인물에게 위협당하는 김법민과 김춘추의 모습이 담겨 시선을 끈다.

백제군의 공격으로 국경 일대에 긴장감이 높아진 상황에서 두 사람은 대야성으로 향하는 길에서도 경계를 늦추지 않는다. 이동 경로 곳곳에는 시신이 널려 있고, 무거운 분위기가 주변을 감싸며 불길한 기운을 더한다. 주변을 살피던 김법민과 김춘추는 수상한 낌새를 감지하고 긴장한다. 급기야 김법민의 목에 날카로운 칼이 겨눠지면서 목숨까지 위협받는 절체절명의 순간이 찾아온다. 이들을 습격한 자의 정체가 무엇일지 궁금증을 자극한다.

고구려에서는 고건무와 연개소문의 대립이 돌이킬 수 없는 국면으로 접어든다. 자신을 제거하려는 고건무의 움직임을 먼저 알아챈 연개소문은 선제적으로 반란을 일으키고, 평양성을 찾은 고건무와 정면으로 마주한다. 서로를 향해 날 선 시선을 보내는 두 사람은 한 치의 양보도 없는 대치를 이어간다. 권력을 둘러싼 갈등이 결국 양측의 운명을 건 정면 승부로 번지면서 긴장감을 고조시킬 전망이다.

백제 역시 새로운 돌파구를 찾기 위해 움직인다. 신라를 무너뜨릴 기회를 엿보던 백제의 충신 성충(임호 분)은 연개소문을 찾아가 군사 동맹을 다시 제안한다. 앞서 고건무와의 협상이 뜻대로 풀리지 않으면서 신라 공략에 차질을 빚었던 성충이 연개소문과 손을 잡으려는 것이다.

하지만 연개소문은 쉽게 속내를 드러내지 않는다. 강한 권력욕과 군사력을 지닌 두 인물이 마주한 만큼 협상 과정에서도 팽팽한 신경전이 이어질 것으로 보인다. 과연 양측의 이해관계가 맞아떨어질 수 있을지, 혼란한 정세 속에서 최종적으로 유리한 고지를 차지할 세력은 어디일지 관심이 집중된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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