충남도립대, 지역민과 청년들 함께 즐긴 문화체험축제 ′청불패′ 성료

가수 김장훈과 권은비가 청불패 13일 무대에 올랐다. 사진= 충남도립대 제공

충남도립대학교가 13일부터 사흘간 대운동장에서 제2회 청춘불패 페스타(청불패)를 개최했다.

′청춘은 항상 승리한다!′를 슬로건으로 지역 사회와 함께 공연과 먹거리, 문화체험을 즐기는 축제였다.

이틀간 진행된 ′청불패 슈퍼콘서트′ 13일 개막 공연에는 김장훈과 권은비, 신스, 캐치더영, 오드유스, 나율 등이 출연했다.

14일에는 다이나믹 듀오와 헤이즈, 오유진, 더윈드, 아워벌스데이가 공연을 이어갔다.

′MBN 전국스타탄생′ 오디션도 열려 전국에서 모여든 참가자들이 13일 예선과 14일 본선에서 끼와 재능을 선보였다.

청양의 맛과 지역의 특색을 경험할 수 있는 프로그램이 이어졌고 지역 소상공인이 참여한 푸드트럭과 청양 특산물 장터, 쿠킹쇼 등에 방문객들이 몰렸다.

마지막 날인 15일에는 가족과 어린이를 위한 프로그램이 준비됐다.

올해 청불패는 대학이 지역의 문화와 경제에 새로운 활력을 불어넣을 수 있다는 가능성을 보여줬다는 점에서 의미가 크다고 도립대는 설명했다.

정명규 도립대 총장은 "서로 다른 세대와 지역의 사람들이 한자리에서 웃고 즐기며 하나가 됐다는 점이 이번 축제의 가장 큰 성과"라며 "대학이 지역에 있다는 것은 단순히 교육기관 하나가 자리하고 있다는 의미를 넘어선다. 대학이 가진 공간과 자원이 지역의 일상에 활력을 더하고, 그 활력이 다시 지역의 미래를 키우는 힘이 될 수 있도록 역할을 넓혀가겠다"고 밝혔다.

사진= 충남도립대 제공

청양=유동주 기자 ydj@sportsworldi.com

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