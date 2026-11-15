[SW현장] “마음속 1번 팀 되고파” 투바투, 8년 차에도 변하지 않는 진심

투모로우바이투게더는 15일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 미니 9집 ‘PERFECT STORM’(퍼펙트 스톰) 발매 및 월드투어 ‘STEAL THE WIND’(스틸 더 윈드) 기자간담회를 열었다. 사진=빅히트 뮤직

“믿고 듣고 마음속에 1번인 팀이 되었으면 좋겠습니다.”

그룹 투모로우바이투게더(TXT)가 데뷔 8년 차를 맞아 새로운 도약을 다짐했다. 청춘의 성장과 방황을 노래하며 자신들만의 음악적 서사를 쌓아온 이들은 한 가지 색깔에 머무르지 않고 끊임없이 변화하는 팀이 되겠다는 포부를 밝혔다.

투모로우바이투게더는 15일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 미니 9집 ‘PERFECT STORM’(퍼펙트 스톰) 발매 및 월드투어 ‘STEAL THE WIND’(스틸 더 윈드) 기자간담회를 열었다.

오는 16일 발매되는 ‘퍼펙트 스톰’은 정체된 현실을 깨고 새로운 가능성을 열어줄 폭풍을 기다리는 청춘들의 이야기를 담은 앨범이다. 그동안 10대 소년의 꿈과 혼란, 방황을 동화적이고 환상적인 서사로 풀어냈다면, 이번에는 20대 중반에 접어든 멤버들의 시선으로 현실의 불안과 박탈감, 변화에 대한 열망을 보다 직설적으로 표현했다.

타이틀곡 ‘Angel Bite’(엔젤 바이트)는 화려하지만은 않은 청춘의 현실 속에서도 사랑하는 사람과 함께하고 싶은 마음을 노래한 곡이다. 게임을 연상시키는 경쾌한 사운드와 거칠면서도 아련한 멜로디가 어우러진 디스코플러그 장르로, 투모로우바이투게더 특유의 감성적인 러브송 계보를 잇는다.

연준은 “사실 요즘 청춘들은 마냥 화려하지 않은 것 같다. 불안해하기도 하고 스스로 별 볼 일 없다고 생각하는 분들도 많은 것 같은데, 이러한 현실 속에서도 너와 함께하고 싶다는 마음을 곡으로 표현했다”고 설명했다. 이어 “곡의 첫 인트로를 듣자마자 ‘됐다’는 느낌이 왔다. 지금까지 들려드렸던 곡과는 또 다른 느낌의 신선한 곡으로 다가왔다”고 자신감을 드러냈다.

사진=빅히트 뮤직

태현은 “저희가 제목이건 가사건 특이한 것으로는 빠지지 않는 팀인데, 저희에게도 굉장히 직관적이라고 느껴질 정도로 확 와닿는 가사들이었다”고 말했다. 범규 역시 “막상 불러보니 이런 가사들이 곡의 감정을 더 잘 살려주더라. 어렵게 돌려 표현하기보다 현실적인 감정을 그대로 꺼내 보여주는 느낌이었다”며 “이것 또한 저희만 소화할 수 있는 감성이 아닐까 싶다”고 덧붙였다.

수빈은 이번 신곡이 팀의 대표적인 사랑 노래로 자리 잡기를 기대했다. 그는 “진정한 러브송이라고 생각한다. 과거 ‘0X1=LOVESONG’과 ‘LO$ER=LO♡ER’로 많은 사랑을 받았는데, 그 두 곡의 뒤를 잇는 투모로우바이투게더의 대표 러브송이 되지 않을까 기대하고 있다”고 밝혔다.

이번 앨범에는 타이틀곡을 비롯해 ‘지금까지와는 다른 무언가가 필요해 (Storm is...)’, ‘Higher Love’, ‘Sweetest Escape’, ‘Touch the Sky’, ‘Hate It or Love It’ 등 총 6곡이 수록됐다. 연준·태현·휴닝카이가 함께한 ‘Sweetest Escape’와 수빈·범규의 ‘Touch the Sky’ 등 유닛곡을 통해 멤버들의 다양한 음악적 색깔도 만날 수 있다.

이번 신보에서 눈에 띄는 변화는 청춘을 바라보는 시선이다. 태현은 10대와 20대의 청춘을 표현하는 방식에도 차이가 생겼다고 설명했다.

그는 “10대 때는 청춘의 아름다운 모습이 더 많이 비춰진다고 생각한다. 그래서 저희도 앨범에서 동화적이고 판타지스러운 요소들로 표현했는데, 이제 멤버들이 어느덧 20대 중반이 되면서 현실을 마주하고 좀 더 현실적이고 직관적인 표현을 하게 되는 것 같다”고 말했다.

이어 “청춘에서 느끼는 아름다움과 현실의 벽은 한 세트라고 생각한다. 그 자체로 아름답다고 느낀다”며 “저희도 정말 소처럼 일하고 있는데, 지금의 삶에서 행복한 부분도 있지만 힘든 부분과 간절한 부분도 있다. 각자의 자리에서 고민하는 것들을 이번 앨범에 잘 담아낸 것 같다”고 전했다.

휴닝카이는 청춘의 의미를 조금 다르게 해석했다. 그는 “저희가 느끼는 청춘은 팬들과 즐기고 무대에 서는 순간이라고 생각한다”며 “청춘이 꼭 10대나 20대로 정해지는 것은 아니다. 그 사람이 지금이 청춘이라고 느낀다면 그 시기가 청춘이라고 생각한다”고 말했다.

앨범의 핵심 키워드인 ‘폭풍’은 팀이 마주한 변화의 필요성과도 맞닿아 있다. 태현은 지난 7년간 이어온 성장 서사 이후 어떤 이야기를 들려줄 것인지 고민하는 과정에서 이번 앨범의 방향성이 정해졌다고 설명했다.

그는 “7년간 소년들의 성장 서사를 그린 다음 무엇을 해야 할지 정말 고민을 많이 했다. 멤버들과 개별 인터뷰를 하면서 각자 어떤 이야기를 하고 싶은지 찾는 과정이 중요했는데, 다섯 명이 공통적으로 이야기한 것이 ‘지금까지와 다른 무언가가 필요하다’는 것이었다”고 밝혔다.

이어 “앨범을 만들던 시기에 저희에게 폭풍이 필요하다고 생각했다”며 “그것과 연계해 저희만의 흐름을 만들고, 바람을 타고 더 높이 새로운 곳으로 나아가겠다는 포부를 투어에도 담았다”고 설명했다.

휴닝카이는 재계약 이후 완성도에 대한 책임감이 더욱 커졌다고 했다. 그는 “저희에게 퍼펙트 스톰은 항상 필요했던 것 같다. 매 순간 완벽한 앨범을 만들어야겠다는 생각을 했는데, 재계약 이후 특히 더 크게 느꼈다”며 “이번 앨범 역시 완벽한 작품이 됐으면 하는 마음”이라고 말했다.

새 앨범과 함께 새로운 월드투어도 막을 올렸다. 투모로우바이투게더는 지난 13일부터 이날까지 KSPO DOME에서 다섯 번째 월드투어 ‘스틸 더 윈드’의 서울 공연을 개최한다. 3회 공연은 모두 매진됐으며 사흘간 약 3만2000명의 관객과 만난다. 이번 투어는 총 23개 도시에서 33회 공연으로 진행될 예정이며, 추가 일정도 공개된다.

공연에서는 기존 ‘ACT’ 시리즈와 차별화된 새로운 구성을 선보인다. 특히 신보 수록곡 6곡 전곡을 정식 발매에 앞서 무대에서 공개하는 파격적인 시도를 택했다.

태현은 “이번 투어를 정의할 수 있는 가장 알맞은 키워드는 ‘새롭다’인 것 같다”며 “다섯 번째 월드투어를 하다 보니 저희만의 공식과 방식이 생겼는데, 그것을 깨고 새로운 모습을 보여드리자는 생각으로 구성부터 세트리스트까지 대대적인 변화를 줬다”고 설명했다.

이어 “앨범과 투어를 함께 준비하면서 한 달 동안 집중적으로 연습할 수 있었다. 역대급으로 자신감 있는 공연이라고 생각한다”며 “지난 이틀 동안 모아(팬덤명) 분들에게 신선한 충격을 드렸다고 생각한다. 아는 맛은 아니지만 맛있다고 보장할 수 있는 공연”이라고 자신감을 보였다.

멤버들은 데뷔 8년 차를 맞은 지금의 투모로우바이투게더가 어떤 팀인지, 앞으로 어떤 모습으로 기억되고 싶은지에 대해서도 진솔한 생각을 전했다. 휴닝카이는 투모로우바이투게더를 많은 이에게 공감을 전하는 팀이라고 정의했다. 그는 “지금의 투바투는 많은 사람들에게 공감을 주는 팀이라고 생각한다. 과거 앨범부터 지금까지 많은 사람들의 청춘을 노래해 온 팀이지 않나 싶다”고 말했다.

이어 “앞으로도 사람들의 기억 속에 오래오래 남는 팀이 됐으면 좋겠다”며 “앞으로 데뷔할 후배들에게도 믿음직스럽고 신뢰할 수 있는 선배 같은 팀으로 기억되고 싶다”고 바랐다.

수빈은 다양한 콘셉트를 소화할 수 있다는 점을 팀의 가장 큰 강점으로 꼽았다. 그는 “투바투 하면 고착화된 이미지 하나가 떠오르기보다는 여러 이미지가 떠오르는 것 같은데, 그게 저희의 장점이라고 생각한다”고 말했다.

특히 이번 앨범을 준비하면서 팀의 표현력에 대한 자신감을 다시 한번 확인했다고 했다. 수빈은 “이번 앨범도 굉장히 콘셉추얼해서 촬영 전 피팅을 하고 설명을 들을 때부터 ‘조금 과한 것 아닐까’, ‘우리가 이걸 소화할 수 있을까’ 싶었다”며 “그런데 결과물을 보니 정말 잘 나왔더라. 이제는 어떤 콘셉트를 해도 잘 소화할 수 있는 팀이 됐다는 생각을 다시 하게 됐다”고 밝혔다.

그러면서 “저희도 이제 고연차가 된 만큼 많은 후배들이 닮고 싶어 하고 롤모델로 삼을 수 있는 아이돌이 되고 싶다”고 덧붙였다.

태현은 팀의 정체성을 ‘입체적’이라는 단어로 설명했다. 그는 “지금 저희가 어떤 팀이냐고 묻는다면 굉장히 입체적인 팀이라고 생각한다”며 “표현하는 감정과 장르, 퍼포먼스까지 하나에 국한되지 않고 입체적으로 표현할 수 있는 팀”이라고 강조했다.

이어 “앞으로도 그렇게 여러 모습을 보여드릴 수 있는 팀이 됐으면 좋겠다”며 “한편으로는 믿고 듣고, 마음속에 1번인 팀이 되었으면 좋겠다는 생각을 한다”고 포부를 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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