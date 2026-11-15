단풍 품은 두 봉우리… 돌탑의 세월을 걷다

전북 진안 마이산. 남쪽 기슭 탑사를 지나 은수사로 오르는 길, 잠시 뒤를 돌아보면 들녘에서 말의 두 귀처럼 보이던 산의 표면이 드러난다. 회갈색 절벽에 벌집처럼 숭숭 홈이 파였다. 절벽 아래로 눈을 내리면 독특한 돌탑 80여 기가 시야에 든다. 세계 어디서든 보기 어려운 풍광이다.



저 많은 자갈은 어떻게 산꼭대기까지 올라갔을까. 그 답을 찾아가는 여정이 진안 국가지질공원 여행이다. 마이산에서 만난 옛 물길의 흔적은 백운면 운교리의 삼각주 퇴적층으로 이어진다. 북쪽 주천면으로 방향을 돌리면 사연이 또 달라진다. 지금 주자천이 흐르는 운일암반일암 협곡에는 한때 뜨거운 용암이 흘렀다.

진안고원에 낮게 깔린 운해 위로 마이산의 암마이봉과 수마이봉이 말의 두 귀처럼 쫑긋 솟아 있다. 정희원 기자

◆말의 귀 닮은 산, 가까이 가니 구멍이 숭숭?



암마이봉과 수마이봉이 말의 두 귀처럼 쫑긋 솟은 마이산(馬耳山)은 조선 태종 때부터 이같은 이름이 붙었다. 철마다 달리 부르는 이름도 있다. 봄 안개 속에서는 배의 돛대를 닮아 돛대봉, 여름에는 용의 뿔을 닮아 용각봉이다. 가을 단풍 위로 두 귀가 또렷하면 마이봉, 눈 내린 겨울에는 붓끝처럼 보여 문필봉이라 했다.



약 1억 년 전 백악기, 하천이 진안분지로 실어 나른 자갈과 모래가 쌓여 굳은 바위가 역암이다. 이후 지층이 솟고 주변의 무른 암석이 깎여 나가면서 단단한 역암층이 두 봉우리로 남았다. 멀리서 보면 매끈한 두 봉우리지만, 가까이 다가서면 암벽에 박힌 자갈과 벌집처럼 숭숭 뚫린 구멍이 눈에 들어온다.

탐방객들이 마이산 암벽에 움푹 팬 풍화 구멍인 ‘타포니’를 살펴보고 있다. 길게 팬 바위틈에는 작은 돌탑들이 나란히 서 있다. 정희원 기자

암벽의 구멍은 그 뒤 바위 일부가 풍화해 떨어져 나간 자리로, ‘타포니’라 부른다. 특히 암마이봉 남쪽 사면에는 얕게 팬 홈부터 작은 굴처럼 깊숙한 구멍까지 한눈에 펼쳐진다. 높은 산의 역암 절벽에 타포니가 이처럼 넓게 발달한 사례는 세계적으로도 드물다.



◆돌 하나씩 포개 올린 30여 년… 탑사에서 은수사까지



마이산을 처음 찾는다면 남부주차장에서 금당사와 탑영제를 지나 탑사로 향하는 코스가 완만해 추천한다. 물가에서는 수면 위에 거꾸로 선 마이산을 감상할 수 있다. 탑영제를 뒤로하고 골짜기로 더 들어서면 조금 전까지 물에 비치던 암봉이 시야를 가득 채운다. 사찰 기와지붕 사이로 끝이 뾰족한 돌탑들이 하나둘 고개를 내미는데, 기존 한국 사찰에서 보기 어려운 돌탑들은 비현실적인 느낌이다.

마이산 탑사의 돌탑 사이로 대웅전이 보이고, 기와지붕 너머로 원뿔 모양의 천지탑 한 쌍이 솟아 있다. 국립공원공단국가지질공원사무국 제공

탑사 마당에서는 탑마다 돌을 포갠 방식부터 다르다. 비슷한 폭의 돌을 한 줄로 올린 외줄탑이 있는가 하면 밑동을 넓게 잡고 위로 갈수록 좁혀 쌓은 원뿔 모양 탑도 있다. 대웅전 뒤 가장 높은 자리에는 한 쌍의 천지탑이 섰다.



19세기 말 마이산에 들어온 이갑룡 처사가 30여 년 동안 자연석을 하나씩 골라 쌓았다고 전해진다. 반듯한 모서리 하나 없는 돌들이 어디에 기대고 어떻게 균형을 잡았는지, 탑 하나만 찬찬히 들여다봐도 걸음이 더뎌진다. 지금도 탑 주변에는 가족의 무탈과 쾌유를 비는 소원이 가득 걸려 있다. 미쉐린 그린가이드 한국편은 이 풍경을 품은 마이산에 최고 등급인 별 세 개를 줬다.

사양제를 찾은 한 탐방객이 단풍 든 마이산의 두 봉우리를 배경으로 물가의 조형물 곁에 앉아 기념사진을 찍고 있다. 정희원 기자

쫑긋 선 말의 귀 모양 봉우리를 한 번 더 보고 싶다면 북쪽 단양리의 사양제가 좋다. 남쪽 탑영제에서는 산자락 안으로 들어가 암봉을 올려다봤지만, 사양제의 수상 데크에서는 물 건너로 시야가 훤히 열린다. 은수사 오르막에서 눈앞을 가득 채우던 절벽도, 절벽에 촘촘히 박혀 있던 자갈도 이 거리에서는 보이지 않는다. 저수지 건너편에 말의 두 귀가 다시 나란하다.



◆이성계가 심었다는 배씨 한 알… 은수사의 청실배나무



탑사에서 은수사로 향해본다. 약 300m로 거리는 짧지만 오르막과 계단이 섞여 있다. 절 마당에 닿으면 기와지붕 뒤로 암봉이 바짝 다가서고 그 아래 아름드리 청실배나무가 가지를 펼친다. 예부터 제향을 올리던 마이산에는 두 봉우리를 음양의 이치로 풀이한 이야기와 조선 건국에 얽힌 설화가 전한다.



훗날 태조가 된 이성계가 꿈속에서 신선에게 금으로 된 자를 받았다는 ‘몽금척(夢金尺)’ 설화다. 청실배나무에도 이성계가 이곳에서 기도한 뒤 그 증표로 배를 먹고 씨앗을 심었다는 이야기가 깃들어 있다.



◆바위틈에 깃든 네 형제의 효심, 진안 수선루



마이산 남쪽 기슭에서 차로 10분 남짓, 마령면 강정리에서는 타포니를 색다른 각도에서 들여다볼 수 있다. 섬진강 상류를 따라가다 벼랑을 올려다보면 바위틈에 붉은 난간과 단청을 입힌 처마가 보인다. 조선 숙종 때 연안 송씨 네 형제가 지은 두 층 누정이자 보물인 수선루다. 마이산에서는 고개를 젖혀 바라보던 바위굴이 이곳에서는 사람이 앉아 쉴 만한 공간이 됐다.



사 형제는 아버지와 그 벗들이 바둑을 두고 시를 읊으며 노년을 보내기를 바라는 마음으로 정자를 세웠다고 한다. 들쭉날쭉한 바위 사이로 누정을 들여 강 쪽으로 마루를 냈다. 바깥에서는 처마 위까지 덮은 바위가 유난히 커 보이는데, 정자 안에서 바라보는 풍경은 의외로 너르다. 난간 너머로 섬진강 상류가 굽이돌고 그 뒤로 들판과 앞산이 펼쳐진다.



◆운교리에 남은 옛 물길, 운일암반일암에 새겨진 용암의 결

관광객들이 진안 운일암반일암 협곡을 가로지르는 길이 220m의 구름다리를 건너며 가을 풍경을 휴대전화에 담고 있다. 정희원 기자

백운면 운교리 섬진강변에는 자갈과 모래가 비스듬히 쌓인 지층이 드러나 있다. 백악기 하천이 호수로 흘러들던 어귀에 퇴적물이 쌓여 생긴 ‘길버트형 삼각주’로, 국내에서 보기 드문 지층이다. 주천면 운일암반일암에 이르면 물가의 바위에서 같은 백악기 진안분지의 화산활동을 읽을 수 있다. 유문암질 용암이 흘러 굳은 절벽에 그 흐름을 따라 가느다란 줄무늬가 남았다. 골이 깊어 구름만 오가고 볕은 반나절만 든다는 이 협곡은 덱길과 구름다리를 따라 한 시간 남짓 둘러볼 수 있다. 길이 220m의 구름다리 한가운데 서면 대불바위와 용소바위 사이로 굽이치는 주자천이 발 아래 펼쳐진다.



같은 주천면 운봉리의 구봉산에서는 가파른 계단을 올라 4봉에 닿아야 구름다리가 나타난다. 백악기 화산활동이 남긴 아홉 암봉 가운데 4봉과 5봉을 잇는 다리다. 단풍 든 비탈은 발아래로 아찔하게 떨어지고 뾰족한 암봉들은 눈높이에 솟아 봉우리 사이 허공을 걷는 기분이 든다.



◆마이산에서 운교리까지… 국립공원공단, 지질유산 지키고 알린다



마이산은 진안·무주 국가지질공원의 대표 명소이기도 하다. 국가지질공원은 지구과학적으로 중요하고 경관이 뛰어난 지역을 인증해 지질유산을 보전하고 교육·관광에 활용하는 제도다. 인증 이후에도 4년마다 재인증 심사를 거친다.



전국 국가지질공원의 관리·운영을 지원하는 곳은 2013년 출범한 국립공원공단 국가지질공원사무국이다. 사무국은 섬 지역을 포함해 전국 지질유산 1429곳을 조사하고 등급평가를 마쳤다. 지질유산 연구를 지원하고, 탐방객이 현장에서 그 가치를 이해할 수 있도록 교육과 탐방 기반도 넓혀가고 있다.



진안·무주 일원 1154.62㎢는 2019년 7월 국가지질공원으로 인증됐다. 진안군의 지질명소는 마이산·운일암반일암·구봉산·천반산·운교리 삼각주 퇴적층 등 다섯 곳이다. 진안에서는 탐방객 안내소 4곳과 무인 안내소 ‘지오박스’ 5곳을 운영한다. 어린이를 동반한 가족은 지자체와 연계한 지질·생태 체험과 팝업북 만들기에도 참여할 수 있다.



진안읍 단양리 일원에는 오는 12월 개소를 목표로 진안·무주 국가지질공원 거점센터를 조성하고 있다. 센터에는 전시관과 체험관, 게스트하우스가 들어설 예정이다.

하산 후 장작 등갈비 한 상 마이산 남부주차장과 금당사 사이에는 등갈비를 굽는 식당들이 모여 있다. 이른바 ‘마이산 등갈비 거리’다. 대표 메뉴는 뼈를 손에 쥐고 뜯는 등갈비 정식이다. 집마다 곁들이는 음식이 달라 여럿이 걸으러 왔다면 한 상에 차려 나오는 구성을 살펴 고르는 재미가 있다. 진안 특산물인 인삼을 먹여 기른 흑돼지 등갈비를 굽거나, 등갈비에 묵은지를 넣어 전골로 끓여 내는 집도 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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