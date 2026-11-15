블랙핑크 로제, ‘2026 LACMA 갈라’ 무대 비하인드 컷 공개…독보적 아우라

로제가 힙하고 러블리한 무대 의상을 공개했다. 출처=로제 SNS

그룹 블랙핑크의 로제가 감각적인 믹스매치 스타일링이 돋보이는 무대 비하인드 컷을 공개했다.

로제는 지난 14일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “올해 LACMA 갈라에서 공연을 펼치게 돼 영광”이라는 소감과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 앞서 로제는 미국 로스앤젤레스 카운티 미술관에서 열린 '2026 LACMA 아트+필름 갈라'에 뮤지컬 게스트로 초청받아 무대를 장식한 바 있다.

로제가 힙하고 러블리한 무대 의상을 공개했다. 출처=로제 SNS

로제가 힙하고 러블리한 무대 의상을 공개했다. 출처=로제 SNS

로제가 힙하고 러블리한 무대 의상을 공개했다. 출처=로제 SNS

공개된 사진 속 로제는 우아한 드레스 룩과 스포티한 아이템을 결합해 독보적인 패션 감각을 드러냈다. 짙은 파이핑 라인이 들어간 파스텔 민트 컬러 슬리브리스 탑에 광택감 있는 새틴 밴딩과 은은한 펄이 어우러진 화이트 튤 롱스커트를 매치해 로맨틱한 실루엣을 완성했다. 여기에 격식을 깬 도톰한 화이트 양말과 강렬한 레드 스웨이드 스니커즈를 신어 경쾌한 반전 매력을 극대화했다.

로제가 힙하고 러블리한 무대 의상을 공개했다. 출처=로제 SNS

로제가 힙하고 러블리한 무대 의상을 공개했다. 출처=로제 SNS

어두운 인더스트리얼 공간을 배경으로 직광 플래시를 활용한 연출은 생동감 넘치는 화보 같은 분위기를 자아냈다. 로제 특유의 금발 웨이브 헤어와 카메라를 응시하는 나른하면서도 장난기 어린 표정 역시 시선을 사로잡았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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