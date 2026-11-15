‘3점슛 꽂고 몸 날린 베테랑’ 정희재·김진유, 마무리는 20P 이정현…소노, DB 잡고 3연승

사진=KBL 제공

베테랑들이 곱게 깐 비단길 위를 이정현(소노)이 걸었다.

소노는 15일 고양소노아레나에서 끝난 2026~2027 KCC 프로농구 DB와의 홈경기에서 89-83으로 승리했다. 3연승과 함께 7승9패, 5위로 점프했다. 국가대표 브레이크를 앞두고 기분 좋게 쉼표를 찍었다. 반면 DB는 4위(8승7패)로 하락했다.

초반부터 베테랑들의 에너지가 높았다. 특히 주장 정희재와 김진유가 돋보였다. 사이좋게 3점슛을 연달아 꽂으며 리드를 만들었다. 수비에서도 빛났다. 몸을 날리며 리바운드를 잡아냈다. 각각 3개씩 걷어내며 공격권을 가져왔다. 1쿼터에만 정희재, 김진유 각각 10점, 9점씩 올렸다. 더불어 김진유는 2쿼터에도 나서 우측 45도에서 외곽슛을 꽂았고, 넘어지면서도 수비 리바운드를 걷어냈다. 전반 김진유의 야투 성공률은 무려 100%(4/4)였다.

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소노는 51-35로 앞선 채 3쿼터를 출발했다. 바통을 이정현이 이어받았다. 3쿼터 중반 속공 상황에서 기가 막힌 패스로 올루페미 올루조비의 덩크슛을 어시스트했다. 이후 연속으로 수비수를 달고 레이업슛을 성공하며 DB에 찬물을 끼얹었다.

물론 DB의 반격도 매서웠다. 소노는 3쿼터 막판부터 4쿼터 초반까지 3점슛 4개를 연이어 허용했다. 이용우에게 자유투 3점까지 내주면서 6점 차(69-63)로 쫓겼다. 다시 에이스가 나섰다. 이정현이 좌측 코너에서 외곽슛을 꽂았다. 다시 코트를 밟은 김진유, 정희재도 기어를 올렸다. 김진유는 패스로 이정현의 돌파 득점을 도왔다. 정희재는 좌측 45도 부근에서 시원한 3점슛을 터트렸다.

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소노는 경기 종료 30여 초 전 3점슛 수비 실패와 턴오버 등을 범하며 4점 차(87-83)까지 쫓겼다. 하지만 소노는 DB의 공격을 막아냈고, 파울 작전을 이겨내며 승리를 지켜냈다.

소노에서 이정현이 20점으로 활약했다. 정희재와 김진유는 각각 13점 5리바운드, 10점 6리바운드 4어시스트로 힘을 보탰다. 반면 DB는 주포 헨리 엘런슨과 이선 알바노가 26점, 21점을 기록했으나 패배를 막지 못했다.

고양=최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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