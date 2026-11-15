필승 원더독스, 포항시체육회와 격돌…서유경vs채선아 리베로 대결 성사

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‘필승 원더독스’가 새로운 공격 조합을 선보이며 또 한 번 승리를 노린다.

15일 방송되는 MBC ‘신인감독 김연경2’에서는 김연경 감독이 이끄는 필승 원더독스와 실업 배구의 강팀 포항시체육회가 맞붙는다.

최근 원더독스는 일본 명문 슈지츠 고교와 프로팀 흥국생명 핑크스파이더스를 상대로 잇달아 역전승을 거두며 상승세를 이어가고 있다. 연속된 승리로 자신감을 끌어올린 이들이 이번에는 어떤 경기력을 보여줄지 관심이 모인다. 특히 포항시체육회에는 시즌2 멤버로 활약했던 리베로 채선아와 미들 블로커 이호빈이 소속돼 있어 더욱 특별한 맞대결이 예상된다.

승리를 위해 김연경 감독은 상대 팀의 전력을 면밀히 분석하고 맞춤형 전략을 가동한다. 채선아와 이호빈을 견제하기 위한 전술을 준비하는 것은 물론, 경기 상황에 맞춰 선수 교체를 적극적으로 단행하며 흐름을 가져오기 위한 승부수를 던진다. 포항시체육회 김윤혜 감독 역시 경기 내내 선수들에게 세밀한 지시와 피드백을 전달하며 맞서 팽팽한 접전을 예고한다.

양 팀의 수비 대결도 놓칠 수 없는 관전 요소다. 원더독스의 서유경과 포항시체육회로 돌아간 채선아가 리베로 포지션에서 맞붙기 때문. 특히 서유경은 처음으로 풀주전으로 코트에 나서는 만큼 채선아와 어떤 수비 경쟁을 펼칠지 기대를 모은다. 두 선수가 보여줄 안정적인 리시브와 끈질긴 수비가 경기 결과에 어떤 영향을 미칠지도 관심사다.

새로운 공격 콤비의 등장도 예고됐다. 지난 흥국생명전에서 이예은과 인쿠시의 이름을 딴 ‘옌쿠시’ 조합이 눈길을 끌었다면, 이번에는 세터 츠바키와 아포짓 스파이커 윤영인이 새로운 호흡을 맞춘다. 두 선수가 만들어낼 공격 전개와 시너지 효과가 원더독스의 또 다른 무기가 될 수 있을지 주목된다.

연이은 역전승으로 기세를 탄 원더독스가 실업 배구 강호 포항시체육회까지 꺾고 상승 흐름을 이어갈 수 있을까. 새로운 선수 조합과 치열한 수비 대결이 펼쳐질 이번 경기에 기대가 쏠린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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