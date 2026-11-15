현대캐피탈, 아라우조 빠진 우리카드 상승세 제동… 레오·장추안 37득점 합작

사진=KOVO 제공

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프로배구 현대캐피탈이 외국인 듀오 레오와 장추안의 맹활약을 앞세워 아라우조가 빠진 우리카드의 돌풍을 잠재웠다.

레오와 장추안은 15일 서울 장충체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 원정경기에서 37득점을 합작하며 팀의 세트스코어 3-0(25-20 27-25 25-23) 완승을 이끌었다. 승리 일등 공신은 레오와 장추안이었다. 레오는 팀 내 최다인 19득점으로 맹활약했다. 장추안은 18득점으로 거들었다.

가장 먼저 관심이 쏠린 건 장추안이다. 올 시즌 현대캐피탈 유니폼을 입었다. 중국 자국리그에서 최우수선수(MVP)만 3차례 거머쥔 검증된 자원이다. 지난달 정규리그 전초전이었던 KOVO컵에서 5경기 58득점을 기록하며 화끈한 공격력을 자랑했다. 정규리그 개막 이후 복근 통증으로 두 경기에 결장했지만 코트로 돌아와 안정감 있는 모습을 보여주고 있다. 부상 복귀전이었던 지난 12일 OK저축은행전에서 28득점, 공격성공률 67.65%의 화력을 보여줬다.

이날 경기에서도 상승세를 이어갔다. 1세트 2점에 그쳤으나 분수령이 된 2세트 팀 내 최다인 11점을 올리며 맹활약했다. 16-18로 끌려가던 2세트 중반 퀵오픈을 성공하며 추격에 힘을 보탰다. 이어 18-18 동점 상황에서는 다시 한번 퀵오픈을 성공하며 팀의 역전을 이끌었다. 듀스 상황에서도 빛났다. 25-25에서 백어택을 성공하며 역전을 이끌었다. 결국 현대캐피탈은 김지한의 백어택이 아웃되면서 2세트를 가져왔다. 결국 현대캐피탈은 3세트마저 가져오면서 셧아웃 승리를 거뒀다. 16-19로 밀렸지만 레오의 퀵오픈과 서브 에이스 등으로 동점을 만들었고 결국 역전까지 일궈냈다. 레오는 3세트 팀 내 최다인 9득점으로 활약했다.

반면 개막 후 3연승을 달린 우리카드는 제동이 걸렸다. 주포 아라우조가 부상으로 빠진 게 컸다. 연골의 문제가 있는 아라우조는 조만간 수술대에 오를 전망이다. 이날 김동민과 김형근이 팀 내 최다인 13득점을 각각 기록했으나 뒷심이 약했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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