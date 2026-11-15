하지원, 나잇살 1도 없는 팔뚝·허리 라인…“근육 원리 파악한 스트레칭 덕분”

하지원이 싱가포르에서 찍은 인증샷을 공개했다. 출처=하지원 SNS

배우 하지원이 싱가포르 여행 중 변함없는 슬렌더 몸매를 과시했다.

하지원은 13일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 ‘필수 인증샷’이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 하지원은 줄무늬 오프숄더 크롭톱을 입고 가녀린 어깨라인과 군살 없는 팔뚝을 드러냈다. 싱가포르의 명소인 멀라이언상 앞에서 분수대의 물을 입으로 받아 마시는 듯한 장난스러운 포즈를 취하며 여유로운 한때를 즐기는 모습이다.

하지원이 싱가포르에서 찍은 인증샷을 공개했다. 출처=하지원 SNS

나이를 가늠하기 어려운 탄탄한 몸매가 화제를 모으면서, 그가 과거 밝힌 자기관리 비법도 다시금 주목받고 있다. 하지원은 앞서 유튜브 채널 ‘성시경의 만날텐데’에 출연해 “주변에서 어떤 운동을 하는지 많이 물어보신다”며 “근육의 원리를 파악해 스트레칭 위주의 운동에 집중하고 있다”고 전한 바 있다.

실제로 꾸준한 스트레칭은 체중 감량 그 자체보다 근육의 유연성과 관절 가동범위를 넓혀 탄력 있는 신체 라인을 유지하는 데 핵심적인 역할을 한다.

미국 하버드 의과대학에 따르면 스트레칭을 소홀히 할 경우 근육이 짧아지고 뻣뻣해져 신체 움직임이 제한되며, 이는 관절 통증이나 근육 염좌·손상 위험으로 이어진다. 특히 장시간 앉아서 생활하는 현대인은 허벅지 뒤쪽 햄스트링이 쉽게 굳어 다리를 온전히 펴기 어려워진다.

이에 전문가들은 ▲종아리·햄스트링 ▲고관절 굴근 ▲대퇴사두근 등 하체 주요 부위와 함께 목, 어깨, 허리 아래쪽을 중심으로 스트레칭할 것을 권고한다. 가급적 매일 실시하는 것이 이상적이며, 여의치 않더라도 주 3~4회 이상 꾸준히 반복해야 유연성 유지 효과를 볼 수 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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