브라질 이기는 일본 축구, 사우디에 무너진 한국 축구… 모레노 감독과의 이별 다가온다

사진=대한축구협회 제공

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일본 축구는 브라질을 잡았고, 한국 축구는 사우디아라비아에 덜미를 잡혔다. 한국 축구의 현주소다.

로베르트 모레노 한국 축구대표팀 임시 감독이 이끄는 대표팀(FIFA랭킹 32위)은 오는 17일 오후 11시 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 카타르(60위)와 11월 A매치 원정 2연전의 마지막 경기를 치른다. 올해 마지막 A매치다. 대표팀은 15일 도하 카타르대학교 훈련장에서 카타르전 대비 훈련을 진행했다.

들쑥날쑥한 경기력의 결과는 21년 만에 패배였다. 지난 14일 사우디에 2-3으로 무릎을 꿇었다. 사우디를 상대로 3실점한 것은 42년 만이다. 모레노 감독이 임시 지휘봉을 잡은 이후 총 5경기에서 2승1무2패의 준수한 성적을 남겼지만, 경기력 자체에는 물음표가 떠나질 않는다.

같은 날 일본은 세계적인 강호 브라질을 또 잡았다. 싱가포르 국립경기장에서 열린 미즈호 블루 챌린지 더 칼랑 풋볼 시리즈 싱가포르에서 3-2로 승리했다. 최근 1년 간 브라질을 상대로 우세한 경기력을 선보였다. 지난해 10월 평가전에서 3-2로 대역전승을 거둔 바 있다. 지난 6월 2026 북중미월드컵 32강전에서 1-2로 패했지만, 이번 대회에서 다시 웃었다. 월드컵 이후 6개월 연임에 성공한 모리야스 하지메 일본 대표팀 감독의 리더십이 굳건한 모습이다. 카를로 안체로티 브라질 감독은 “모리야스 감독의 지도력은 매우 훌륭하다”면서 “일본은 좋은 팀이며, 세계 최고 수준에서도 경쟁력을 갖춘 팀”이라고 극찬했다.

특히 일본과 180도 다른 행보는 조직력에 있다는 목소리가 커지고 있다. 일본 축구는 최근 국제 무대에서 조직적으로 펼치는 강력한 전방 압박과 빠른 공수 트랜지션(전환)으로 좋은 성적을 냈다. 세계적인 흐름이기도 하다. 하지만 한국 축구대표팀이 최근 선보인 경기력에서는 조직적인 수비는 커녕 공수 전환에서도 전혀 흐름을 만들어가지 못하고 있다. 그 결과로 손흥민(LAFC), 이강인(아틀레티코 마드리드), 김민재(바이에른 뮌헨) 등 세계 수준의 자원이 고립되는 등 문제점이 드러나고 있다.

거듭된 부진에 모레노 감독과의 동행은 마지막으로 향하고 있다. 대한축구협회는 지난 9월 모레노 감독과 3개월짜리 단기 계약을 맺었다. A매치 6경기 성적과 경기력을 종합적으로 평가해 정식 감독 선임 여부 여부를 결정하기로 했지만, 정식 계약은 물 건너갈 가능성이 높다.

다음이 보이지 않는다는 점에서 문제의 심각성이 크다. 대표팀이 흔들리고 있는 사이, 바로 잡아줘야 할 대한축구협회도 제자리를 찾지 못하고 있다. 벌써 대표팀 감독 후보군을 추리고, 모레노 감독에 대한 평가가 동시 다발적으로 진행됐어야 한다. 하지만 대한축구협회장 선거에 제동이 걸리면서 무너진 모양새다. 정부 주도로 출범한 혁신위원회의 활동이 축구협회의 독립성을 침해할 수 있다는 우려가 진즉이 불거졌지만, 협회는 지켜만 보고 있었다. 결국 협회장 선거는 연내 치르기 어려워졌다. 대표팀이 언제까지 표류할 지 알 길이 없다. 예견된 수순이다.

카타르전이 올해 마지막 A매치라는 사실보다 더 무거운 것은 한국 축구가 내년을 어떤 청사진으로 맞이할 것인가 하는 질문이다. 경기장 안에서는 세계 축구와의 격차가 드러나고, 경기장 밖에서는 리더십 공백이 이어지는 현실을 더는 방치할 수 없다. 손 놓고 있을 때가 아니다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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